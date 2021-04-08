Уже в найближчі дні: Вітренко анонсував новий закордонний візит Зеленського

Тільки нещодавно Вітренко і Зеленський були з візитом в Катарі, а тепер готуються до нової поїздки

Президент України Володимир Зеленський найближчими днями вирушить в нову закордонну поїздку. Про це повідомив виконуючий обов'язки міністра енергетики Юрій Вітренко.

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Він зазначив, що теж їде у складі української делегації, але не уточнив, куди саме буде візит.

"Наразі я продовжую виконувати обов‘язки міністра енергетики і готуюся до поїздки у складі офіційної української делегації в рамках закордонного візиту президента України, який заплановано на найближчі дні", – сказав Вітренко.

Зазначимо, що Вітренко також спростував чутки про свою відставку. У ЗМІ з'явилася інформація, що нібито чиновник заздалегідь вивіз свої речі з Міністерства енергетики. Однак на сьогоднішній день він продовжує очолювати відомство.

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Нагадаємо, 5 квітня президент перебував з візитом у Катарі, де зустрівся з керівництвом цієї країниі обговорив низку питань щодо двосторонньої співпраці. Він навіть заявив, що Україна готова забезпечити продовольчу безпеку Катару і допомогти в організації чемпіонату світу з футболу.

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Також Україна і Катар підписали більше десяти угод.

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