Так іде чи ні? Вітренко відповів на чутки про свою відставку

Чиновник 7 квітня повернувся з Катару, а в Україні його вже повним ходом відправляють у відставку

В. о. міністра енергетики Юрій Вітренко не йде у відставку і після повернення з Катару продовжує виконувати свої обов'язки, а чутки про своє звільнення він назвав маніпуляцією.

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Про це йдеться в заяві на сторінці відомства в Facebook.

У Міністерстві нагадали, що він їздив у Катар у складі української делегації під головуванням президента України. Юрій Вітренко з іншими членами делегації залишився 6 квітня в Досі для проведення робочих зустрічей за підсумками візиту президента, після чого 7-го повернувся до Києва.

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"Чутки про нарікання з боку уряду, Офісу президента, міжнародних партнерів на роботу Міністерства енергетики під моїм головуванням мають маніпулятивний характер... Наразі я продовжую виконувати обов'язки міністра енергетики і готуюся до поїздки у складі офіційної української делегації в межах закордонного візиту президента України, який заплановано на найближчі дні", – заявив Вітренко.

Нагадаємо, 23 лютого Верховна Рада прийняла в другому читанні законопроєкт № 4531 про державну службу та врахувала пропозиції президента, якими розширювалися повноваження виконувачів обов'язки міністра. Цей закон стосувався насамперед Вітренка.

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