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Зеленський зустрівся з керівництвом Катару: подробиці переговорів

5 квітня, 15:04

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Україна готова забезпечити продовольчу безпеку Катару, запевняє Зеленський

Президент Володимир Зеленський під час візиту в Катар зустрівся з еміром цієї країни Тамімом бін Хамадом Аль Тані, а також з прем'єр-міністром, міністром внутрішніх справ. Вони обговорювали посилення співпраці між країнами, особливо інвестування в Україну.

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Про це повідомляє пресслужба ОПУ.

Розмова з главою Катару

Глави держав відзначили необхідність нарощування обсягів двосторонньої торгівлі та подальшої активізації інвестиційного співробітництва, приділили особливу увагу перспективам співпраці у сферах енергетики, продовольчої безпеки, інфраструктури та військово-технічного співробітництва. Володимир Зеленський зазначив, що Україна продовжить експорт аграрної продукції в Катар.

"Україна розглядає Катар як одного з ключових партнерів у регіоні Затоки та має всі можливості повністю забезпечити продовольчу безпеку Катару", – сказав він.

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Зеленський також запропонував еміру вкладати гроші в будівництво доріг і мостів за програмою "Велике будівництво" в Україні.

У сфері енергетики сторони обговорили перспективи будівництва LNG-терміналу і диверсифікації джерел енергопостачання.

Зі свого боку Тамім бін Хамад Аль Тані відзначив бажання і готовність катарської сторони до подальшого розвитку всього спектру взаємовигідної співпраці з Україною.

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Зеленський запросив еміра відвідати Україну з офіційним візитом.

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Переговори з прем'єром Катару

Зеленський і Халід бін Халіф Аль Тані обговорили перспективи двостороннього співробітництва в торгово-економічній, інвестиційній, сільськогосподарській, авіаційній, військово-технічній сферах та сфері безпеки.

Прем'єр Катару підкреслив важливість проведення в поточному році засідання спільної міжурядової комісії. Також обговорювали допомогу України в контексті підготовки Катару до проведення чемпіонату світу з футболу 2022 року.

Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні Зеленський дав інтерв'ю катарським ЗМІ, в якому розповів, чого очікує від співпраці з Катаром і що Україна може запропонувати цій країні.

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Катар Володимир Зеленський емір

Джерело: Сьогодні

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