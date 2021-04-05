Візит Зеленського в Катар: країни підписали більше десяти угод (список)

Під час офіційного візиту президента України Володимира Зеленського в Катар дві країни підписали ряд двосторонніх документів.
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
/ Фото: Офис Президента Украины
Так, в присутності Володимира Зеленського та Еміра Катару Тамімома бін Хамадома Аль Тані були підписані 13 міждержавних угод:
- Угода про співробітництво у правовій сфері між Міністерством юстиції України та Міністерством юстиції Держави Катар;
- Меморандум про взаєморозуміння між Кабінетом міністрів України та Урядом Держави Катар про співробітництво в галузі охорони здоров'я;
- Меморандум про співпрацю між Фондом державного майна України і Катарською інвестиційної адміністрацією (Qatar Investment Authority);
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- Меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці в молодіжній сфері та сфері спорту між Кабінетом міністрів України та Урядом Держави Катар;
- Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством розвитку економіки України та Міністерством муніципалітетів і навколишнього середовища Держави Катар про співробітництво в галузі сільського господарства і безпеки харчових продуктів;
/ Фото: Офис Президента Украины
- Меморандум про взаєморозуміння між ДУ "Офіс по залученню і підтримці інвестицій" (UkraineInvest) і Агентством по залученню інвестицій Катару (Investment Promotion Agency);
- Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством інфраструктури України і Міністерством транспорту і комунікацій Держави Катар про взаємне визнання дипломів/свідоцтв моряка;
- Меморандум про взаєморозуміння в галузі енергетики між Міністерством енергетики України і Qatar Petroleum;
/ Фото: Офис Президента Украины
- Меморандум між Національною поліцією України і Міністерством внутрішніх справ Держави Катар про співробітництво в сфері запобігання та боротьби зі злочинністю;
- Спільна Декларація про наміри між МВС України та МВС Держави Катар;
- Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством аграрної політики України та катарської компанією "Хасад Фуд";
- Меморандум про взаєморозуміння між Управлінням державної охорони України і Емірською Гвардією Держави Катар щодо забезпечення безпеки осіб та об'єктів;
- Меморандум про співпрацю держконцерну "Укроборонпром" з катарської стороною;
Також були підписані два комерційні контракти.
"Ці домовленості дають зелене світло для втілення спільних проектів, у яких ми виступаємо надійним партнером. І це – завдяки реформам, які роблять українську економіку привабливою для міжнародних бізнес-партнерів", – заявив в Telegram Володимир Зеленський.
Раніше Володимир Зеленський розповів, що очікує від співпраці з цією арабською країною: головні тези з інтерв'ю Зеленського.
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