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Візит Зеленського в Катар: країни підписали більше десяти угод (список)

5 квітня, 16:59

Денис Беспалов Денис Беспалов

Сторони зміцнюють стосунки в енергетиці, АПК та інших сферах

Під час офіційного візиту президента України Володимира Зеленського в Катар дві країни підписали ряд двосторонніх документів.

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Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

/ Фото: Офис Президента Украины

Так, в присутності Володимира Зеленського та Еміра Катару Тамімома бін Хамадома Аль Тані були підписані 13 міждержавних угод:

  • Угода про співробітництво у правовій сфері між Міністерством юстиції України та Міністерством юстиції Держави Катар;
  • Меморандум про взаєморозуміння між Кабінетом міністрів України та Урядом Держави Катар про співробітництво в галузі охорони здоров'я;
  • Меморандум про співпрацю між Фондом державного майна України і Катарською інвестиційної адміністрацією (Qatar Investment Authority);
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  • Меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці в молодіжній сфері та сфері спорту між Кабінетом міністрів України та Урядом Держави Катар;
  • Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством розвитку економіки України та Міністерством муніципалітетів і навколишнього середовища Держави Катар про співробітництво в галузі сільського господарства і безпеки харчових продуктів;

/ Фото: Офис Президента Украины

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  • Меморандум про взаєморозуміння між ДУ "Офіс по залученню і підтримці інвестицій" (UkraineInvest) і Агентством по залученню інвестицій Катару (Investment Promotion Agency);
  • Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством інфраструктури України і Міністерством транспорту і комунікацій Держави Катар про взаємне визнання дипломів/свідоцтв моряка;
  • Меморандум про взаєморозуміння в галузі енергетики між Міністерством енергетики України і Qatar Petroleum;

/ Фото: Офис Президента Украины

  • Меморандум між Національною поліцією України і Міністерством внутрішніх справ Держави Катар про співробітництво в сфері запобігання та боротьби зі злочинністю;
  • Спільна Декларація про наміри між МВС України та МВС Держави Катар;
  • Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством аграрної політики України та катарської компанією "Хасад Фуд";
  • Меморандум про взаєморозуміння між Управлінням державної охорони України і Емірською Гвардією Держави Катар щодо забезпечення безпеки осіб та об'єктів;
  • Меморандум про співпрацю держконцерну "Укроборонпром" з катарської стороною;
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Також були підписані два комерційні контракти.

"Ці домовленості дають зелене світло для втілення спільних проектів, у яких ми виступаємо надійним партнером. І це – завдяки реформам, які роблять українську економіку привабливою для міжнародних бізнес-партнерів", – заявив в Telegram Володимир Зеленський.

Раніше Володимир Зеленський розповів, що очікує від співпраці з цією арабською країною: головні тези з інтерв'ю Зеленського.

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Катар Украина Володимир Зеленський
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