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  1. Політика

Рада попередньо схвалила реформу СБУ: що зміниться в спецслужбі

28 січня, 16:27

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

У майбутньому планується зменшити приблизно на 10 тисяч чисельність співробітників спецслужби

Верховна Рада почала реформувати Службу безпеки України. Депутати прийняли в першому читанні законопроєкт №3196-д щодо вдосконалення організаційно-правових основ діяльності СБУ.

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У СБУ забрали деякі функції, планується зменшення штату співробітників до 17 тисяч (зараз 27 тисяч). Спецслужба зосередиться виключно на загрозах нацбезпеці.

Важливе нововведення – в разі ухвалення закону, СБУ більше не займатиметься розслідуванням економічних злочинів, організованою злочинністю і боротьбою з корупцією – будуть ліквідовані відповідні підрозділи в спецслужбі.

Основні завдання та функції нової СБУ

  • Протидія розвідувально-підривній діяльності.
  • Боротьба з тероризмом.
  • Контррозвідувальна діяльність.
  • Попередження і виявлення злочинів проти нацбезпеки.
  • Охорона державної таємниці.
  • Оперативно-розшукова діяльність.
  • Контррозвідувальний захист економіки, недопущення контролю над нашою критичної інфраструктурою з боку компаній, афілійованих до країни-агресора.
  • Попередження підривної діяльності іноземних спецслужб в нашому інформаційному просторі.

/ Фото: СБУ

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"СБУ має змістити фокус уваги із розслідування того, що вже сталось, на роботу на випередження, а саме – недопущення особливо суспільно небезпечних злочинів проти національної безпеки. Це має стати пріоритетом нашої спецслужби. Попередження таких злочинів, як посягання на територіальну цілісність, теракти, диверсії, кібератаки, державна зрада, шпигунство, значно дешевше коштуватиме державі, ніж ліквідація їхніх наслідків", – зазначив голова комітету ВР з нацбезпеки Олександр Завітневич.

У свою чергу президент Володимир Зеленський, незважаючи на те, що його законопроєкт про СБУ так і не був прийнятий, вітає рішення парламенту.

"Ухвалення цього законопроєкту наближає Україну до європейської спільноти. Це важливий крок у реформуванні Служби безпеки, коли держава рухається вперед на шляху лібералізації економіки та полегшення ведення бізнесу в Україні", – зазначив президент.

Дивіться також в сюжеті про скандал щодо підготовки вбивства генерала СБУ:

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СБУ Верховна Рада закони

Джерело: Сьогодні

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