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Україна не відходитиме від Мінських угод, які порушує РФ – Резніков

19 лютого, 02:36

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Російська Федерація порушує Мінський формат, сказав Резніков

Українська влада не планує відмовлятися від виконання Мінських угод, незважаючи на те, що вони не є ідеальними і вимагають модернізації.

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Про це в ефірі одного з телеканалів заявив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

"Відходити від Мінського формату влада не буде і не планує, оскільки це зобов'язання політико-дипломатичне, яке було взято в 2014 році і продовжено в 2015-му", – сказав він

За його словами, партнери України по Нормандського формату – Німеччина і Франція застерігають дотримуватися ТКГ, яка є єдиним робочим логістичним майданчиком.

"Наше завдання полягає в тому, щоб сісти за стіл з нашими партнерами і спокійно, чесно і відверто переконати їх в тому, що окремі пункти не працюють і ніколи не спрацюють", – сказав Резніков.

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Він зазначив, що саме Російська Федерація порушує Мінські угоди.

Нещодавно Олексій Резніков заявив, що президент України Володимир Зеленський на Донбасі хоче показати послам "Великої сімки" (G7), що розв'язана Росією війна – це не тільки проблема України, а й Європи.

За його словами, президент регулярно їздить на фронт, щоб поспілкуватися з військовослужбовцями, ознайомитися з ситуацією на передовій. Також він повіз із собою ще й іноземних дипломатів, щоб вони своїми очима побачили російську агресію.

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Росія мінські угоди Олексій Резніков ТКГ
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