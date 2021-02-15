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  1. Політика

У Франції пояснили наслідки зміни Києвом Мінських угод

15 лютого, 17:08

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Французький посол також оцінив ідею Києва залучити до переговорів щодо Донбасу США

Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен застеріг Україну від перегляду Мінських угод, а також прокоментував ідею розширення "нормандського формату".

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Про це він сказав під час публічної дискусії "Мінські угоди: виконати не можна розірвати?", передає Укрінформ.

За його словами, на Заході не впевнені, що зміна формату переговорів щодо Донбасу вирішить проблему з конфліктом і закликав Київ слідувати курсу "нормандського формату" і "мінського процесу".

"Все залежить від політичної волі Росії – чи захочуть вони брати на себе якусь відповідальність ... І ще ми повинні завжди пам'ятати, що Мінські угоди прив'язані до продовження санкцій проти Росії. Якщо не буде "Мінська", не буде санкцій за невиконання "Мінська". Тому ми повинні двічі подумати, перш ніж заходити на цю територію", – сказав де Понсен.

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Говорячи про можливе підключення США до "нормандського формату"посол натякнув, що буде досить залучення в цей процес спецпредставника американців (раніше таким був Курт Волкер).

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"В цей момент такого спецпредставника від США немає, але як тільки він з'явиться, ми у Парижі і Берліні будемо раді розглянути такі додаткові шляхи врегулювання. Але наше завдання – все ж знайти рішення ситуації, яка є чисто політичною з усіх боків. Вирішення цієї політичної ситуації залежить насамперед від Москви, від Росії", – констатував де Понсен.

Відзначимо, що Росія відмовляється виконувати навіть перші пункти Мінських угод: припинення вогню (незважаючи на перемир'я, окупанти все одно стріляють, є втрати у ЗСУ), виведення військ з Донбасу і роззброєння бойовиків. При цьому Москва наполягає на виконанні Мінських домовленостей строго по пунктах, а це значить – спочатку вибори на Донбасі, а потім повернення контролю над кордоном. Варто відзначити, що рік тому де Понсен виступав за перегляд "Мінська".

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Росія Франція мінські угоди Етьєн де Понсен
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