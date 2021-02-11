Резніков пояснив, навіщо Зеленський привіз на Донбас послів G7

Сьогодні глава держави вирушив на Донбас в компанії великої делегації іноземних дипломатів

Президент Володимир Зеленський на Донбасі хоче показати послам "Великої сімки" (G7), що розв'язана Росією війна – це не тільки проблема України, а й Європи. Про це заявив в ефірі телеканалу "Україна 24" віцепрем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

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Він нагадав, що президент регулярно їздить на фронт, щоб поспілкуватися з військовослужбовцями, ознайомитися із ситуацією на передовій. А сьогодні повіз із собою ще й іноземних дипломатів, щоб вони на власні очі побачили російську агресію.

"(Послів він повіз на Донбас) для того, щоб світ знав, що на сході Європи триває війна, розв'язана Росією. Кожен раз, кожною можливістю ми користуємося, щоб продемонструвати нашим західним партнерам, що насправді відбувається. Це головна мета візиту Зеленського на Донбас", – сказав Резніков.

Зазначимо, що на фронті останнім часом окупанти зовсім знахабніли і щодня зривають режим припинення вогню. Причому особливо активізувалися ворожі снайпери, які за останній місяць вбили або поранили кілька українських військових. Стало відомо, що сьогодні вранці в напрямку Горлівки снайпер бойовиків важко поранив бійця ЗСУ і той помер дорогою до госпіталю.

Днями голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що на Донбасі вже немає жодного перемир'я.

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