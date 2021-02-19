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Украина не будет отходить от Минских соглашений, которые нарушает РФ – Резников

19 февраля, 02:36

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Российская Федерация нарушает Минский формат, сказал Резников

Украинская власть не планирует отказываться от выполнения Минских соглашений, несмотря на то, что они не являются идеальными и требуют модернизации.

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Об этом в эфире одного из телеканалов заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

"Отходить от Минского формата власть не будет и не планирует, так как это обязательство политико-дипломатическое, которое было взято в 2014 году и продлено в 2015-м", – сказал он

По его словам, партнеры Украины по Нормандскому формату – Германия и Франция предостерегают придерживаться ТКГ, которая является единой рабочей логистической площадкой.

"Наше задание заключается в том, чтобы сесть за стол с нашими партнерами и спокойно, честно и откровенно убедить их в том, что отдельные пункты не работают и никогда не сработают", – сказал Резников.

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Он отметил, что именно Российская Федерация нарушает Минские соглашения.

Недавно Алексей Резников заявил, что президент Украины Владимир Зеленский на Донбассе хочет показать послам "Большой семерки" (G7), что развязанная Россией война – это не только проблема Украины, но и Европы.

По его словам, президент регулярно ездит на фронт, чтобы пообщаться с военнослужащими, ознакомиться с ситуацией на передовой. Также он повез с собой еще и иностранных дипломатов, чтобы они своими глазами увидели российскую агрессию.

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Россия минские соглашения Алексей Резников ТКГ
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