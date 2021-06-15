Русский
$ 27
32,71
  1. Влада

Україна має отримати ПДЧ в НАТО в 2022 році – Кулеба

15 червня 2021 11:12

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Для отримання Плану дій щодо членства в НАТО вже провели достатньо реформ – надання його Україні тільки посилить євроатлантичний простір

Україна заслуговує на те, щоб у 2022 році отримати План дій щодо членства в НАТО, вважає міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Реклама

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Я завжди чесно говорю партнерам, що за добрими деклараціями мають йти добрі дії. І найкраща така дія – надання Україні ПДЧ у 2022 році", – написав він, коментуючи декларацію, прийняту на саміті НАТО 14 червня.

Кулеба вважає, що Україна вже провела достатньо реформ для отримання ПДЧ.

Читайте також: Позитивно. Зеленський про заяву НАТО про Україну в Альянсі

Реклама

"Коли нам кажуть "давайте ще більше реформ", то у мене одне запитання: Скільки ще?" – пише Кулеба.

За словами міністра, за пару днів до саміту в тексті декларації про ПДЧ для України не йшлося, як не було його і в деклараціях за підсумками самітів в 2014, 2016 і 2018 роках.

Не пропусти!
Франція – Німеччина: онлайн матчу з "групи смерті" Євро-2020
Франція і Німеччина зіграють між собою на Євро-2020

"Україна буде членом НАТО. Щодо цього є згода і в Альянсі, і в Україні. І чим швидше ми станемо на шлях ПДЧ, тим сильнішою ставатиме Україна та євроатлантичний простір загалом", – зазначив Кулеба.

При цьому глава МЗС закликав не миритися з тим, що деякі держави-члени НАТО використовують реформи в Україні для виправдання власного небажання дратувати Росію.

Більше про те, що йдеться в підсумковій декларації саміту, ви можете дізнатися в матеріалі на нашому сайті.

Реклама

Детальніше про рішення НАТО щодо України у відеосюжеті:

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

А як же Україна? Путін назвав головні очікування від зустрічі з Байденом
А як же Україна? Путін назвав головні очікування від зустрічі з БайденомВлада
Лідери G7 закликали Путіна вивести війська з Криму і Донбасу – що це означає для України
Лідери G7 закликали Путіна вивести війська з Криму і Донбасу – що це означає для УкраїниЄвросоюз
"За хвилину дзвонить Арахамії": Корнієнко про реакцію Зеленського на закон про в'язницю для чиновниківВлада
Чи підтримає
Чи підтримає "Слуга народу" другий президентський термін Зеленського? Корнієнко дав відповідьВлада
Так зустрічали Рейгана і Горбачова: як Женева готується до переговорів Байдена і Путіна (відео)
Так зустрічали Рейгана і Горбачова: як Женева готується до переговорів Байдена і Путіна (відео)Влада
Зеленський: Прапор України з'явиться на Донбасі і в Криму
Зеленський: Прапор України з'явиться на Донбасі і в КримуВлада

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти