Україна має отримати ПДЧ в НАТО в 2022 році – Кулеба

Для отримання Плану дій щодо членства в НАТО вже провели достатньо реформ – надання його Україні тільки посилить євроатлантичний простір

Україна заслуговує на те, щоб у 2022 році отримати План дій щодо членства в НАТО, вважає міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Я завжди чесно говорю партнерам, що за добрими деклараціями мають йти добрі дії. І найкраща така дія – надання Україні ПДЧ у 2022 році", – написав він, коментуючи декларацію, прийняту на саміті НАТО 14 червня.

Кулеба вважає, що Україна вже провела достатньо реформ для отримання ПДЧ.

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"Коли нам кажуть "давайте ще більше реформ", то у мене одне запитання: Скільки ще?" – пише Кулеба.

За словами міністра, за пару днів до саміту в тексті декларації про ПДЧ для України не йшлося, як не було його і в деклараціях за підсумками самітів в 2014, 2016 і 2018 роках.

"Україна буде членом НАТО. Щодо цього є згода і в Альянсі, і в Україні. І чим швидше ми станемо на шлях ПДЧ, тим сильнішою ставатиме Україна та євроатлантичний простір загалом", – зазначив Кулеба.

При цьому глава МЗС закликав не миритися з тим, що деякі держави-члени НАТО використовують реформи в Україні для виправдання власного небажання дратувати Росію.

Більше про те, що йдеться в підсумковій декларації саміту, ви можете дізнатися в матеріалі на нашому сайті.

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Детальніше про рішення НАТО щодо України у відеосюжеті: