Украина должна получить ПДЧ в НАТО в 2022 году – Кулеба

Для получения Плана действий по членству в НАТО уже провели достаточно реформ – предоставление его Украине только усилит евроатлантическое пространство

Украина заслуживает того, чтобы в 2022 году получить План действий по членству в НАТО, считает министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Я всегда честно говорю партнерам, что за хорошими декларациями должны идти хорошие действия. И лучшая такое действие – предоставление Украине ПДЧ в 2022 году", – написал он, комментируя декларацию, принятую на саммите НАТО 14 июня.

Кулеба считает, что Украина уже уже провела достаточно реформ для получения ПДЧ.

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"Когда нам говорят "давайте еще больше реформ", то у меня один вопрос: Сколько еще?" – пишет Кулеба.

По словам министра, за пару дней до саммита в тексте декларации ПДЧ для Украины не упоминался, как не было его и в декларациях по итогам саммитов в 2014, 2016 и 2018 годах.

"Украина будет членом НАТО. Для этого есть согласие и в Альянсе, и в Украине. И чем быстрее мы встанем на путь ПДЧ, тем сильнее будет становиться Украина и евроатлантическое пространство в целом", – отметил Кулеба.

При этом глава МИД призвал не мириться с тем, что некоторые государства-члены НАТО используют реформы в Украине для оправдания собственного нежелания раздражать Россию.

Больше о том, что говорится в итоговой декларации саммита, вы можете узнать в материале на нашем сайте.

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Подробнее о решении НАТО касательно Украины в видеосюжете: