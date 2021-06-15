Саміт НАТО: двері для України – відкриті

У понеділок, 14 червня в Брюсселі (Бельгія) відбувся 32-й саміт НАТО. Лідери країн-членів Північноатлантичного альянсу підтвердили рішення Бухарестського саміту 2008 року про те, що Україна стане членом НАТО, а також підкреслили, що конфлікт в Україні є "першою темою" в порядку денному. Про це йдеться в заключній декларації, ухваленій за підсумками зустрічі.
Україну бачать у НАТО
Учасники саміту підтвердили намір прийняти Україну до складу НАТО після того, як Київ просунеться на шляху реформ в галузі боротьби з корупцією, СБУ та децентралізації влади. До того ж, союзники запевнили в подальшому наданні підтримки реформування сектору оборони і безпеки України.
У блоці також звернули увагу на "агресивні дії Росії, що є загрозою Євроатлантичній безпеці".
Конфронтація з Росією
"Понад 25 років НАТО працює над створенням партнерства з Росією. У той час як НАТО виконує свої міжнародні зобов'язання, Росія продовжує їх порушувати", – заявили в Альянсі.
Там також відзначили, що ще 2014 року призупинили будь-яке практичне цивільне та військове співробітництво з РФ, залишаючись відкритими для політичного діалогу. "Поки Росія не продемонструє дотримання міжнародного права, своїх міжнародних зобов'язань та відповідальності, повернення до "звичайного ведення справ "не може бути", – підкреслили в НАТО, додавши, що Альянс не прагне до конфронтації і не становить загрози для Росії.
Конфлікт в Україні
У НАТО заявили, що стурбовані нарощуванням військової потужності Росії біля кордонів України. "Ми підтверджуємо нашу підтримку територіальної цілісності і суверенітету України. Ми рішуче засуджуємо і не визнаємо незаконну анексію Криму Росією і засуджуємо його тимчасову окупацію. Нещодавнє масове нарощування військової потужності і дестабілізуючі дії Росії в Україні та навколо неї призвели до ще більшої ескалації напруженості й підірвали безпеку. Ми закликаємо Росію відмовитися від нарощування військової потужності та припинити обмежувати судноплавство в частинах Чорного моря, перешкоджати доступу до Азовського моря й українських портів", – йдеться в заяві.
Світові лідери також закликали Росію до виконання Мінських угод. "Ми вимагаємо припинити розпалювати конфлікт, надаючи фінансову та військову підтримку збройним формуванням на сході України", – йдеться в повідомленні. У НАТО також підкреслили, що "конфлікт в Україні та навколо неї в теперішніх обставинах є першою темою порядку денного".
Зеленський виграв
Як зазначає глава Інституту публічної політики та консалтингу Сергій Биков, сьогоднішній саміт був показовим, оскільки Альянс чітко продемонстрував, що має намір надалі боротися проти Росії. Водночас в НАТО розуміють, що необхідна стратегія колективної безпеки. Саме тому НАТО зацікавлене, щоб Україна стала його членом.
"Сьогодні геополітична карта світу стрімко перекроюється. Президент Зеленський показує світові позицію України і заявляє, що ми визначилися з курсом в НАТО і ЄС. Думаю, тепер процес піде значно швидше і перспектива вступу України в НАТО в найближчому майбутньому досить велика", – говорить "Сьогодні" політконсультант.
Про перемогу президента Зеленського говорить і глава Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.
"Різкі заяви Зеленського з січня поточного року утримували Україну в центрі світової уваги, змушуючи міжнародне співтовариство на них реагувати", – говорить "Сьогодні" експерт.
З ним погоджується також директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов.
"Сьогоднішній саміт НАТО – це успіх Зеленського та української дипломатії", – говорить він.
Водночас політологи відзначають, що президент РФ Володимир Путін, який заявив напередодні саміту НАТО, про те, що Україна нарощує військову міць, а також про те, що Росія "зачинить для неї двері" в разі зближення з Альянсом, досяг, тим самим, протилежного ефекту.
"Росія демонструє м'язи й погрожує. Всі країни розуміють, що потрібно консолідуватися для протистояння Путіну", – говорить нам Фесенко.
Водночас політолог Карасьов упевнений, що сьогодні НАТО показав, що Альянс не боїться шантажу й погроз Росії.
"До того ж, сьогоднішня позиція НАТО буде позицією Байдена на переговорах з Путіним. Саме цього й домагався Зеленський. Всі його заяви та інтерв'ю були спрямовані на отримання попереджувального відповіді Заходу на "червоні лінії" Путіна, які російський президент позначить на зустрічі з американським лідером. Це однозначний успіх для української зовнішньої політики", – підсумував експерт.
Раніше ми повідомляли: президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз Україна ближче до отримання Плану дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО, ніж будь-коли.
Також нагадаємо, американська дипломатка закликала країни НАТО прийняти до свого складу Україну та Грузію.