Саміт НАТО: двері для України – відкриті

У понеділок, 14 червня в Брюсселі (Бельгія) відбувся 32-й саміт НАТО. Лідери країн-членів Північноатлантичного альянсу підтвердили рішення Бухарестського саміту 2008 року про те, що Україна стане членом НАТО, а також підкреслили, що конфлікт в Україні є "першою темою" в порядку денному. Про це йдеться в заключній декларації, ухваленій за підсумками зустрічі.

Україну бачать у НАТО

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Учасники саміту підтвердили намір прийняти Україну до складу НАТО після того, як Київ просунеться на шляху реформ в галузі боротьби з корупцією, СБУ та децентралізації влади. До того ж, союзники запевнили в подальшому наданні підтримки реформування сектору оборони і безпеки України.

У блоці також звернули увагу на "агресивні дії Росії, що є загрозою Євроатлантичній безпеці".

Конфронтація з Росією

"Понад 25 років НАТО працює над створенням партнерства з Росією. У той час як НАТО виконує свої міжнародні зобов'язання, Росія продовжує їх порушувати", – заявили в Альянсі.

Там також відзначили, що ще 2014 року призупинили будь-яке практичне цивільне та військове співробітництво з РФ, залишаючись відкритими для політичного діалогу. "Поки Росія не продемонструє дотримання міжнародного права, своїх міжнародних зобов'язань та відповідальності, повернення до "звичайного ведення справ "не може бути", – підкреслили в НАТО, додавши, що Альянс не прагне до конфронтації і не становить загрози для Росії.

Фото з відкритих джерел

Конфлікт в Україні

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У НАТО заявили, що стурбовані нарощуванням військової потужності Росії біля кордонів України. "Ми підтверджуємо нашу підтримку територіальної цілісності і суверенітету України. Ми рішуче засуджуємо і не визнаємо незаконну анексію Криму Росією і засуджуємо його тимчасову окупацію. Нещодавнє масове нарощування військової потужності і дестабілізуючі дії Росії в Україні та навколо неї призвели до ще більшої ескалації напруженості й підірвали безпеку. Ми закликаємо Росію відмовитися від нарощування військової потужності та припинити обмежувати судноплавство в частинах Чорного моря, перешкоджати доступу до Азовського моря й українських портів", – йдеться в заяві.

Світові лідери також закликали Росію до виконання Мінських угод. "Ми вимагаємо припинити розпалювати конфлікт, надаючи фінансову та військову підтримку збройним формуванням на сході України", – йдеться в повідомленні. У НАТО також підкреслили, що "конфлікт в Україні та навколо неї в теперішніх обставинах є першою темою порядку денного".

Фото з відкритих джерел

Зеленський виграв

Як зазначає глава Інституту публічної політики та консалтингу Сергій Биков, сьогоднішній саміт був показовим, оскільки Альянс чітко продемонстрував, що має намір надалі боротися проти Росії. Водночас в НАТО розуміють, що необхідна стратегія колективної безпеки. Саме тому НАТО зацікавлене, щоб Україна стала його членом.

"Сьогодні геополітична карта світу стрімко перекроюється. Президент Зеленський показує світові позицію України і заявляє, що ми визначилися з курсом в НАТО і ЄС. Думаю, тепер процес піде значно швидше і перспектива вступу України в НАТО в найближчому майбутньому досить велика", – говорить "Сьогодні" політконсультант.

Про перемогу президента Зеленського говорить і глава Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

"Різкі заяви Зеленського з січня поточного року утримували Україну в центрі світової уваги, змушуючи міжнародне співтовариство на них реагувати", – говорить "Сьогодні" експерт.

З ним погоджується також директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов.

"Сьогоднішній саміт НАТО – це успіх Зеленського та української дипломатії", – говорить він.

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Водночас політологи відзначають, що президент РФ Володимир Путін, який заявив напередодні саміту НАТО, про те, що Україна нарощує військову міць, а також про те, що Росія "зачинить для неї двері" в разі зближення з Альянсом, досяг, тим самим, протилежного ефекту.

"Росія демонструє м'язи й погрожує. Всі країни розуміють, що потрібно консолідуватися для протистояння Путіну", – говорить нам Фесенко.

Водночас політолог Карасьов упевнений, що сьогодні НАТО показав, що Альянс не боїться шантажу й погроз Росії.

"До того ж, сьогоднішня позиція НАТО буде позицією Байдена на переговорах з Путіним. Саме цього й домагався Зеленський. Всі його заяви та інтерв'ю були спрямовані на отримання попереджувального відповіді Заходу на "червоні лінії" Путіна, які російський президент позначить на зустрічі з американським лідером. Це однозначний успіх для української зовнішньої політики", – підсумував експерт.

Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Раніше ми повідомляли: президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз Україна ближче до отримання Плану дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО, ніж будь-коли.

Також нагадаємо, американська дипломатка закликала країни НАТО прийняти до свого складу Україну та Грузію.