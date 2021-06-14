Позитивно. Зеленський про заяву НАТО про Україну в Альянсі

Зеленський провів велику пресконференцію / Фото: Офис Президента Украины

Україна позитивно сприйняла рішення саміту НАТО про те, що наша держава стане членом Альянсу.

Реклама

Про це в Telegram написав президент Володимир Зеленський.

"План дій щодо членства (ПДЧ) є невід'ємною частиною цього процесу", – написав він.

А генсек Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що у Росії немає права голосу в питанні вступу України в НАТО. Альянс не буде повертатися в часи сфер впливу.

Читайте також: Щодня доводить, що готова: Україна очікує від НАТО ПДЧ

Реклама

"Послання полягає в тому, що Україна і 30 союзників (НАТО. – Ред.) Повинні вирішити, коли Україна може стати членом НАТО. Росія, звичайно, не має права голосу, вона не може накласти вето на те, що можуть зробити сусіди. ми не повернемося в епоху, коли у нас були сфери впливу, коли великі держави вирішували, що можуть робити маленькі сусіди ", – заявив він.

Нагадаємо, в підсумковій декларації лідери НАТО підтвердили рішення Бухарестського саміту 2008 року про те, що Україна буде членом НАТО.