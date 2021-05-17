"Ує*ень! Таких трутнів під МВС багато": Кива обматюкав радника Авакова

Помічник глави МВС Мартиненко натякнув, що нардепа можуть позбавити наукового звання, на що отримав жорстку відповідь від Киви

Ілля Кива лається з Володимиром Мартиненко через дисертацію. Колаж "Сьогодні"

Народний депутат Ілля Кива образився на слова радника голови МВС Володимира Мартиненка, що нібито заново доведеться захищати дисертацію, і обматюкав його.

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Про це нардеп-кандидат наук написав у коментарі під постом радника Авакова у Facebook.

Мартиненко зазначив, що не озвучував ніяких сенсацій, а лише описав процедуру присвоєння наукового звання відповідно до закону. На це отримав жорстку відповідь від нардепа.

"Те, що ти тупий, ні для кого не новина, але настільки... "Ує*ень, тобі складно це зрозуміти, але постарайся напружитися і подумати, що ти будеш робити, коли опинишся поза МВС. Раніше я тебе не помічав, таких трутнів під МВС багато лазить, а тепер мені доведеться тобі завжди допомагати", – написав Кива.

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Нагадаємо, 26 квітня Ілля Кива став кандидатом наук з державного управління, захистивши дисертацію. Ну як захистив... Хоч він і не зміг відповісти на питання вчених, але йому зарахували роботу.

Це викликало великий скандал і, як з'ясували журналісти, його робота – це машинний переклад, "вода" і підроблені довідки.