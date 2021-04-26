Усі говорять. Як Кива став кандидатом наук і чому наука опинилася "в ж**і"

Деякі депутати вважають, що після захисту дисертації Кивою, наука в Україні повністю знищена

Топновиною дня, яка буквально "підірвала" інтернет, стало те, що депутат від ОПЗЖ Ілля Кива "ефектно" захистив дисертацію і став кандидатом наук з державного управління.

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Сайт "Сьогодні" розповідає, чому це викликало великий резонанс і чому в Мережі з'явилося безліч висловлювань, що українська наука повністю знищена.

Що сталося?

Кива захистив дисертацію "Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України)". Захист дисертації, яку він писав нібито п'ять років, тривала з 10 до 13 годин, члени комісії проголосували одноголосно – підтримали всі 13.

Вхід до зали, де відбувалося засідання дисертаційної комісії, заблокували чоловіки в чорному одязі, а більшість журналістів взагалі не пустили на захист.

Вийшовши з аудиторії після захисту, Кива влаштував перепалку з журналістами. Одному з них він запропонував сходити з ним в туалет.

Чому про це всі говорять?

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На захист політика попросили пояснити сенс поняття "демократичний євроінтегрований державний управлінський апарат", про який він писав. Але він сказав, що відповідь буде в його наступній науковій роботі.

Народний депутат Ілля Кива "славиться" різкими висловлюваннями та образами у Верховній Раді. Не соромлячись нецензурної лексики, нещодавно він поскандалив з журналістом Андрієм Дзіндзею. На питання журналістів, чому Кива собі дозволяє так висловлюватися, він відповідає, що це його форма спілкування.

Що думають політики?

Після того, як Кива захистив дисертацію, нардеп Володимир Ар'єв заявив, що йде з аспірантури.

Водночас лідер Радикальної партії Олег Ляшко вважає, що після захисту дисертації Кивою, наука в Україні повністю знищена.

"Велика біда нашої країни – знищення науки. Через тотальну корупцію, блат та відверте знущання над справжньою науковою інтелігенцією. Сьогодні в труну цього мерця забили останній цвях", – написав він.

Що кажуть експерти?

Політолог Олександр Палій каже, що на елементарні питання про власну термінологію Кива не міг відповісти. Мабуть, все вже було погоджено. Він назвав виступ Киви "паскудством і дискредитацією науки".

"Мені здається, ці проросійські політичні сили давно так не опускалися. Причому, напевно, ще з часів Януковича. Звичайно, це досить жалюгідне видовище", – сказав він.

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Політолог Вадим Карасьов зазначив, що до ситуації з Кивою треба поставитися спокійно, не робити з цього сенсацію. А ось політолог Володимир Фесенко вважає, що в контексті скандалу навколо дисертації можна говорити тільки про "корупцію в чистому вигляді".

Що пишуть в соцмережах?

Користувачі соцмереж пишуть про тотальну корупцію в освіті, деякі всерйоз говорять, що будуть вчити своїх дітей за кордоном.

Фото: facebook.com/sovsun.inna

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Фото: facebook.com/memagrammm

Фото: facebook.com/Denys.Bezliudko

Раніше ми писали, що Киву здивував підвищений інтерес суспільства до його дисертації, назвавши це банальним хайпом.

Нагадаємо, народний депутат Ілля Кива раніше пояснив нестиковки в своїй декларації про доходи "загальним сексом з подругою".

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