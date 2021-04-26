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Усі говорять. Як Кива став кандидатом наук і чому наука опинилася "в ж**і"

26 квітня, 23:10

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Деякі депутати вважають, що після захисту дисертації Кивою, наука в Україні повністю знищена

Топновиною дня, яка буквально "підірвала" інтернет, стало те, що депутат від ОПЗЖ Ілля Кива "ефектно" захистив дисертацію і став кандидатом наук з державного управління.

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Сайт "Сьогодні" розповідає, чому це викликало великий резонанс і чому в Мережі з'явилося безліч висловлювань, що українська наука повністю знищена.

  • Що сталося?

Кива захистив дисертацію "Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України)". Захист дисертації, яку він писав нібито п'ять років, тривала з 10 до 13 годин, члени комісії проголосували одноголосно – підтримали всі 13.

Вхід до зали, де відбувалося засідання дисертаційної комісії, заблокували чоловіки в чорному одязі, а більшість журналістів взагалі не пустили на захист.

Вийшовши з аудиторії після захисту, Кива влаштував перепалку з журналістами. Одному з них він запропонував сходити з ним в туалет.

  • Чому про це всі говорять?

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На захист політика попросили пояснити сенс поняття "демократичний євроінтегрований державний управлінський апарат", про який він писав. Але він сказав, що відповідь буде в його наступній науковій роботі.

Народний депутат Ілля Кива "славиться" різкими висловлюваннями та образами у Верховній Раді. Не соромлячись нецензурної лексики, нещодавно він поскандалив з журналістом Андрієм Дзіндзею. На питання журналістів, чому Кива собі дозволяє так висловлюватися, він відповідає, що це його форма спілкування.

  • Що думають політики?

Після того, як Кива захистив дисертацію, нардеп Володимир Ар'єв заявив, що йде з аспірантури.

Водночас лідер Радикальної партії Олег Ляшко вважає, що після захисту дисертації Кивою, наука в Україні повністю знищена.

"Велика біда нашої країни – знищення науки. Через тотальну корупцію, блат та відверте знущання над справжньою науковою інтелігенцією. Сьогодні в труну цього мерця забили останній цвях", – написав він.

  • Що кажуть експерти?

Політолог Олександр Палій каже, що на елементарні питання про власну термінологію Кива не міг відповісти. Мабуть, все вже було погоджено. Він назвав виступ Киви "паскудством і дискредитацією науки".

"Мені здається, ці проросійські політичні сили давно так не опускалися. Причому, напевно, ще з часів Януковича. Звичайно, це досить жалюгідне видовище", – сказав він.

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Політолог Вадим Карасьов зазначив, що до ситуації з Кивою треба поставитися спокійно, не робити з цього сенсацію. А ось політолог Володимир Фесенко вважає, що в контексті скандалу навколо дисертації можна говорити тільки про "корупцію в чистому вигляді".

  • Що пишуть в соцмережах?

Користувачі соцмереж пишуть про тотальну корупцію в освіті, деякі всерйоз говорять, що будуть вчити своїх дітей за кордоном.

Фото: facebook.com/sovsun.inna

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Фото: facebook.com/memagrammm

Фото: facebook.com/Denys.Bezliudko

Раніше ми писали, що Киву здивував підвищений інтерес суспільства до його дисертації, назвавши це банальним хайпом.

Нагадаємо, народний депутат Ілля Кива раніше пояснив нестиковки в своїй декларації про доходи "загальним сексом з подругою".

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політика наука Илья Кива ОПЗЖ
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