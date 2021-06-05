Удар Зеленського по олігархам, Вірастюк в Раді, новий санлікар – політичні підсумки тижня

Президент готує закон проти олігархів, Василя Вірастюка визнали переможцем на довиборах в Раду

Минулий тиждень був насичений подіями, які будуть впливати на нашу країну в подальшому – сайт "Сьогодні" зібрав головні політичні події тижня, що минає.

Удар по олігархам

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Президент Володимир Зеленський анонсував прийняття закону про деолігархізації.

"Я також хочу сказати, що цей законопроєкт – тільки перший крок. Це створення фундаменту для протидії олігархічному впливу. Не можна володіти депутатами, міністрами і будь-якими іншими чиновниками. Цей законопроєкт – перше рішення по всім 30 років незалежності, яке демонструє наше ставлення до олігархічної системи . Він стверджує: так, в Україні є олігархи. Так, вони впливають на політику. І – так – цього більше не буде ", – сказав Зеленський.

Вірастюк – депутат

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Кандидата від "Слуги народу" Василя Вірастюка ЦВК визнала переможцем виборів у 87-му окрузі. Фото: "Слуга народу", Facebook

Велика палата Верховного суду задовольнила апеляційні скарги кандидата в нардепи по 87-му округу Василя Вірастюка, ЦВК і партії "Слуга народу" і скасувала рішення касаційного адміністративного суду від 23 травня, в якому говорилося про визнання протиправними дій ЦВК по встановленню результатів виборів.

Таким чином Василь Вірастюк визнаний переможцемв окрузі №87 в Івано-Франківській області.

Новий головний санлікар

Реклама Ігорь Кузін. Фото: phc.org.ua

Заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузин призначений на посаду головного санітарного лікаря України.

За непідтвердженою інформацією, ще однією кандидатурою на посаду головного санлікаря був екс-директор Центру громадського здоров'я, викладач школи охорони здоров'я НаУКМА Володимир Курпіта.

В тренді Режим Лукашенка і санкції проти нардепів – які питання обговорять на засіданні РНБО

Як відомо, 18 травня Верховна Рада відправила у відставку Максима Степанова з посади міністра охорони здоров'я. Через два дні його посаду обійняв Віктор Ляшко.

Зупинити "Північний потік – 2"

Реклама / Фото: Кабинет министров Украины

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав Конгрес США не допустити зняття санкцій з будівництва "Північного потоку – 2".

"Закликаю використовувати всі наявні інструменти, щоб не допустити зняття санкцій з будівництва" Північного потоку – 2 ". Завершення цього проекту загрожує безпеці не тільки України, але і всієї Європи", – сказав Шмигаль.

Заява Верховної Ради про Білорусь

/ Фото: цензор

Примусова посадка літака білоруською владою поставила під загрозу безпеку пасажирів і екіпажу і є порушенням міжнародних правил цивільної авіації і становить загрозу міжнародній безпеці.

Верховна Рада засудила дії влади Білорусіз посадкою літака і затримання журналіста і закликає звільнити Протасевича та інших політв'язнів.

Рада підтверджує повну солідарність з міжнародними партнерами про припинення повітряного сполучення з Білоруссю.