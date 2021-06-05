Удар Зеленського по олігархам, Вірастюк в Раді, новий санлікар – політичні підсумки тижня

Минулий тиждень був насичений подіями, які будуть впливати на нашу країну в подальшому – сайт "Сьогодні" зібрав головні політичні події тижня, що минає.
Удар по олігархам
Президент Володимир Зеленський анонсував прийняття закону про деолігархізації.
"Я також хочу сказати, що цей законопроєкт – тільки перший крок. Це створення фундаменту для протидії олігархічному впливу. Не можна володіти депутатами, міністрами і будь-якими іншими чиновниками. Цей законопроєкт – перше рішення по всім 30 років незалежності, яке демонструє наше ставлення до олігархічної системи . Він стверджує: так, в Україні є олігархи. Так, вони впливають на політику. І – так – цього більше не буде ", – сказав Зеленський.
Вірастюк – депутат
Кандидата від "Слуги народу" Василя Вірастюка ЦВК визнала переможцем виборів у 87-му окрузі. Фото: "Слуга народу", Facebook
Велика палата Верховного суду задовольнила апеляційні скарги кандидата в нардепи по 87-му округу Василя Вірастюка, ЦВК і партії "Слуга народу" і скасувала рішення касаційного адміністративного суду від 23 травня, в якому говорилося про визнання протиправними дій ЦВК по встановленню результатів виборів.
Таким чином Василь Вірастюк визнаний переможцемв окрузі №87 в Івано-Франківській області.
Новий головний санлікар
Ігорь Кузін. Фото: phc.org.ua
Заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузин призначений на посаду головного санітарного лікаря України.
За непідтвердженою інформацією, ще однією кандидатурою на посаду головного санлікаря був екс-директор Центру громадського здоров'я, викладач школи охорони здоров'я НаУКМА Володимир Курпіта.
Як відомо, 18 травня Верховна Рада відправила у відставку Максима Степанова з посади міністра охорони здоров'я. Через два дні його посаду обійняв Віктор Ляшко.
Зупинити "Північний потік – 2"
/ Фото: Кабинет министров Украины
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав Конгрес США не допустити зняття санкцій з будівництва "Північного потоку – 2".
"Закликаю використовувати всі наявні інструменти, щоб не допустити зняття санкцій з будівництва" Північного потоку – 2 ". Завершення цього проекту загрожує безпеці не тільки України, але і всієї Європи", – сказав Шмигаль.
Заява Верховної Ради про Білорусь
/ Фото: цензор
Примусова посадка літака білоруською владою поставила під загрозу безпеку пасажирів і екіпажу і є порушенням міжнародних правил цивільної авіації і становить загрозу міжнародній безпеці.
Верховна Рада засудила дії влади Білорусіз посадкою літака і затримання журналіста і закликає звільнити Протасевича та інших політв'язнів.
Рада підтверджує повну солідарність з міжнародними партнерами про припинення повітряного сполучення з Білоруссю.