Удар Зеленского по олигархам, Вирастюк в Раде, новый санврач – политические итоги недели

Президент готовит закон против олигархов, Василия Вирастюка признали победителем на довыборах в Раду

Итоги уходящей недели

Минувшая неделя была насыщенна событиями, которые будут влиять на нашу страну в дальнейшем – сайт "Сегодня" собрал главные политические события уходящей недели.

Удар по олигархам

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Президент Владимир Зеленский анонсировал принятие закона о деолигархизации.

"Я также хочу сказать, что этот законопроект – только первый шаг. Это создание фундамента для противодействия олигархическому воздействию. Нельзя владеть депутатами, министрами и любыми другими чиновниками. Этот законопроект – первое решение по всем 30 годам независимости, которое демонстрирует наше отношение к олигархической системе. Он утверждает: да, в Украине есть олигархи. Да, они влияют на политику. И – да – этого больше не будет", - сказал Зеленский.

Вирастюк – депутат

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Кандидата от "Слуги народа" Василия Вирастюка ЦИК признала победителем выборов в 87-м округе. Фото: "Слуга народа", Facebook

Большая палата Верховного суда удовлетворила апелляционные жалобы кандидата в нардепы по 87-му округу Василия Вирастюка, ЦИК и партии "Слуга народа" и отменила решение кассационного административного суда от 23 мая, в котором говорилось о признании противоправными действий ЦИК по установлению результатов выборов.

Таким образом Василий Вирастюк признан победителем в округе №87 в Ивано-Франковской области.

Новый главный санврач

Реклама Игорь Кузин. Фото: phc.org.ua

Заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин назначен на должность главного санитарного врача Украины.

По неподтвержденной информации, еще одной кандидатурой на должность главного санврача был экс-директор Центра общественного здоровья, преподаватель школы здравоохранения НаУКМА Владимир Курпита.

Как известно, 18 мая Верховная Рада отправила в отставку Максима Степанова с должности министра здравоохранения. Спустя два дня его должность занял Виктор Ляшко.

Остановить "Северный поток – 2"

Реклама / Фото: Кабинет министров Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал Конгресс США не допустить снятия санкций со строительства "Северного потока – 2".

"Призываю использовать все имеющиеся инструменты, чтобы не допустить снятия санкций по строительству "Северного потока – 2". Завершение этого проекта угрожает безопасности не только Украины, но и всей Европы", – сказал Шмыгаль.

Заявление Верховной Рады о Беларуси

/ Фото: Цензор

Принудительная посадка самолета белорусскими властями поставила под угрозу безопасность пассажиров и экипажа и является нарушением международных правил гражданской авиации и представляет угрозу международной безопасности.

Верховная Рада осудила действия властей Беларуси с посадкой самолета и задержание журналиста и призывает освободить Протасевича и других политзаключенных.

Рада подтверждает полную солидарность с международными партнерами о прекращении воздушного сообщения с Беларусью.