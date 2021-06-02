Призначений новий головний санлікар України: хто змінив Ляшка

Кабінет міністрів зупинив свій вибір на кандидатурі, запропонованій міністром охорони здоров'я, а також призначив йому заступника

Заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін замінить Віктора Ляшка, який нещодавно очолив МОЗ, на посаді головного санітарного лікаря України.

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Про це повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат Олексій Гончаренко.

Таке рішення 2 червня ухвалив Кабінет міністрів України.

Крім того, Петро Ємець призначений заступником міністра охорони здоров'я.

Ляшко вже привітав їх з приєднанням до команди МОЗ, уточнивши, що кандидатури Кузіна і Ємця були запропоновані ним.

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"Легко не буде, але знаю, що разом зможемо реалізувати усе заплановано. Працюємо!" – написав міністр у своєму Facebook.

Нагадаємо, що, за непідтвердженою інформацією, ще однією кандидатурою на посаду головного санлікаря був ексдиректор Центру громадського здоров'я, викладач школи охорони здоров'я НаУКМА Володимир Курпіта.

Як відомо, 18 травня Верховна Рада відправила у відставку Максима Степанова з посади міністра охорони здоров'я. Через два дні його посаду обійняв Віктор Ляшко.