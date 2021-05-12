У Зеленського з'явився козир проти Путіна

Господар Кремля публічно не буде реагувати на підозру своєму куму, але на переговорах із Зеленським це питання спливе

Колаж "Сьогодні"

Кримінальне переслідування народного депутата Віктора Медведчука з можливим подальшим арештом може зіграти на руку президенту Володимиру Зеленському у переговорах з російським лідером Володимиром Путіним. Детальніше про це читайте в нашій статті.

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Політолог, директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов вважає, що Путін поки не буде публічно реагувати на підозру Медведчуку, але на переговорах із Зеленським це питання точно спливе.

"Путін також може піти на певні поступки Україні, у тому-таки питанні Донбасу, наприклад. У такому разі підозру Медведчуку можна розглядати як дипломатичний хід України, який може бути аргументом в майбутніх переговорах Зеленського з Путіним", – говорить він.

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Про те, що Путін не реагуватиме на кримінальне провадження проти Медведчука до зустрічі з Байденом, каже "Сьогодні" й директор Українського інституту аналізу та менеджменту політики Руслан Бортник.

"Безумовно, Медведчук може стати питанням переговорів Путіна з Зеленським. Росія може відновити ескалацію конфлікту на Донбасі або ж ввести якісь обмеження для українського бізнесу в РФ. У будь-якому разі якісь дії Путін буде проводити або не проводити після зустрічі з президентом США", – упевнений експерт.

Як повідомляли новини "Сьогодні", нардепам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку оголошено про підозру в держзраді та розграбуванні державних надр у Криму. Також Медведчуку інкримінують "злив" Росії секретних військових даних. Читайте детальніше про справу Медведчука – Козака.

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У Кремлі вже заявили, що кум Путіна не звертався по допомогу до Росії і не просив політичного притулку. Також у Москві пообіцяли не втручатися в цю справу.

Сам Медведчук назвав цю справу політичною розправою і заперечує будь-які звинувачення.