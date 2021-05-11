"Політична розправа". Медведчук "знайшовся" і відреагував на обшуки

Віктор Медведчук. Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Народний депутат Віктор Медведчук вважає звинувачення в державній зраді сфабрикованими, а проведені в нього вдома обшуки – незаконними.
Про це йдеться в його заяві, яку 11 травня опублікувала партія "Опозиційна платформа – За життя".
"Як і слід було очікувати, нічого протизаконного не виявили", – запевняє Медведчук.
Він вважає, що сьогоднішні обшуки у нього вдома були проведені з грубим порушенням Конституції і законів України.
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"Все, що відбувається зі мною, є політичною розправою за мою принципову політичну позицію", – стверджує політик.
Він додав, що перебуває в Україні й не збирається ховатися від правосуддя.
"Я й надалі братиму участь у законних слідчих діях і домагатимуся справедливості як для себе, так і для всіх українських виборців, які довірили мені високе звання народного депутата України", – пообіцяв Віктор Медведчук.
Нагадаємо, що в Офісі президента запевняють, що Медведчуку доведеться пройти через слідство і судовий процес, і пояснили, в чому саме його звинувачують.