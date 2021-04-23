У Зеленського відповіли на пропозицію Кремля провести нормандську зустріч на Донбасі

Проведення зустрічі "нормандської четвірки" на Донбасі за участю за участю представників так званих Донецької і Луганської "народних республік" може розмити саму ідею переговорів.

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Про це заявив радник керівника Офісу президента щодо антикризових комунікацій Михайло Подоляк, передає РБК-Україна

"Розцінюємо пропозицію Дмитра Козака про проведення свого роду "змішаних" переговорів на Донбасі за участю представників Франції, Німеччини, України, Росії та несуб'єктних в юридичному сенсі осіб з ОРДЛО – як те, що може розмити саму ідею переговорів", – зазначив Подоляк.

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За його словами, участь представників "ЛДНР" не буде конструктивною, оскільки вони не приймають самостійних рішень і фактично є ще одним обличчям російської сторони.

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"Щоб забезпечити конструктивність, пропозицію Дмитра Козака можна розглянути і спробувати реалізувати на рівні Тристоронньої контактної групи", – додав Подоляк.

Подоляк також додав, що пропозиція президента України Володимира Зеленського про переговори з президентом Росії Володимиром Путіним на Донбасі дають шанс на створення нового особливого формату для діалогу, який може бути ефективним і діяти одночасно зі збереженням і розвитком інших переговорних ліній.

Раніше заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак запропонував провести зустріч в нормандському форматі на Донбасі за участю представників так званих Донецької і Луганської "народних республік".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський запросив президента РФ Володимира Путіна зустрітися на окупованій частині Донбасу. У відповідь, Путін запросив Зеленського відвідати Москву.

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