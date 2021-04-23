У Зеленского ответили на предложение Кремля провести нормандскую встречу на Донбассе

Проведение встречи "нормандской четверки" на Донбассе с участием с участием представителей так называемых Донецкой и Луганской "народных республик" может размыть саму идею переговоров.

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Об этом заявил советник руководителя Офиса президента по антикризисным коммуникациям Михаил Подоляк, передает РБК-Украина

"Расцениваем предложение Дмитрия Козака о проведении своего рода "смешанных" переговоров на Донбассе с участием представителей Франции, Германии, Украины, России и несубъектных в юридическом смысле лиц из ОРДЛО – как то, что может размыть саму идею переговоров", – отметил Подоляк.

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По его словам, участие представителей "ЛДНР" не будет конструктивным, поскольку они не принимают самостоятельных решений и фактически являются еще одним лицом российской стороны.

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"Чтобы обеспечить конструктивность, предложение Дмитрия Козака можно рассмотреть и попытаться реализовать на уровне Трехсторонней контактной группы", - добавил Подоляк.

Подоляк также добавил, что предложение президента Украины Владимира Зеленского о переговорах с президентом России Владимиром Путиным на Донбассе дают шанс на создание нового особого формата для диалога, который может быть эффективным и действовать одновременно с сохранением и развитием других переговорных линий.

Ранее замглавы администрации президента России Дмитрий Козак предложил провести встречу в нормандском формате на Донбассе с участием представителей так называемых Донецкой и Луганской "народных республик".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пригласил президента РФ Владимира Путина встретиться на оккупированной части Донбасса. В ответ, Путин пригласил Зеленского посетить Москву.

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