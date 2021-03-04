Русский
$ 27,85
33,56
  1. Влада

У Путіна назвали "червону лінію" для Росії по Донбасу

4 березня, 17:25

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

У Кремлі наполягають, що на Донбасі нібито йде "громадянська війна"

Росія почне робити якісь дії, пов'язані з збройним конфліктом на Донбасі, якщо на сході України розгорнуться повноцінні бойові дії.

Реклама

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє URA.news.

"Червона межа – це відновлення повноформатних бойових дій. Зараз ми бачимо, що дедалі частіше йдуть обстріли з української сторони. Тут головне, щоб повноцінна "громадянська війна" не відновилася", – цинічно заявив Пєсков.

Він зазначив, що в Кремлі спостерігають за зростанням напруженості в зоні конфлікту і фіксують все обстріли на території Донбасу. Прес-секретар президента РФ висловив надію, що українській владі вдасться стримати зростання напруженості і провокації.

В тренді
Позбавити ОАСК повноважень: які скандали тягнуться за Київським адмінсудом

Читайте також: "Донбас ми не кинемо": у Кремлі пояснили, що Путін мав на увазі

Реклама

Нагадаємо, окупаційна влада так званої "ДНР" дозволили бойовикам відкривати вогонь по позиціях ЗСУ. Причиною такого рішення стало нібито порушення режиму тиші з українського боку.

У відповідь на сьогоднішньому засіданні Тристоронньої контактної групи глава української делегації Леонід Кравчук висловив протест у зв'язку з відмовою бойовиків від перемир'я на Донбасі.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Донбас. Загострення

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Донбас Кремль риска війна на Донбасі Дмитро Пєсков вооруженный конфликт
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Разумков терміново пішов у відпустку через горе у сім'ї
Разумков терміново пішов у відпустку через горе у сім'їВлада
"Питання не в кількості вакцин": Зеленський назвав головну проблему вакцинаціїВлада
В Україні почалася третя хвиля ковіду: чи буде новий локдаун
В Україні почалася третя хвиля ковіду: чи буде новий локдаунВлада
Росія відмовилася від перемир'я? Кравчук відреагував на заяву бойовиків
Росія відмовилася від перемир'я? Кравчук відреагував на заяву бойовиківВлада
Степанов розповів про самопочуття Зеленського після вакцинації
Степанов розповів про самопочуття Зеленського після вакцинаціїВлада
Реінтеграція звільнених територій: Баку дав урок Києву, як повернути мирне життя (відео)
Реінтеграція звільнених територій: Баку дав урок Києву, як повернути мирне життя (відео)Інші країни

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти