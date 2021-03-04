У Путіна назвали "червону лінію" для Росії по Донбасу

У Кремлі наполягають, що на Донбасі нібито йде "громадянська війна"

Росія почне робити якісь дії, пов'язані з збройним конфліктом на Донбасі, якщо на сході України розгорнуться повноцінні бойові дії.

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Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє URA.news.

"Червона межа – це відновлення повноформатних бойових дій. Зараз ми бачимо, що дедалі частіше йдуть обстріли з української сторони. Тут головне, щоб повноцінна "громадянська війна" не відновилася", – цинічно заявив Пєсков.

Він зазначив, що в Кремлі спостерігають за зростанням напруженості в зоні конфлікту і фіксують все обстріли на території Донбасу. Прес-секретар президента РФ висловив надію, що українській владі вдасться стримати зростання напруженості і провокації.

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Нагадаємо, окупаційна влада так званої "ДНР" дозволили бойовикам відкривати вогонь по позиціях ЗСУ. Причиною такого рішення стало нібито порушення режиму тиші з українського боку.

У відповідь на сьогоднішньому засіданні Тристоронньої контактної групи глава української делегації Леонід Кравчук висловив протест у зв'язку з відмовою бойовиків від перемир'я на Донбасі.

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