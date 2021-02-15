"Донбас ми не кинемо": у Кремлі пояснили, що Путін мав на увазі

Господар Кремля відзначився гучною заявою і в Україні її сприйняли з побоюванням

Президент Росії Володимир Путін своєю заявою про те, що "він Донбас не кине", мав на увазі допомогу російськомовному населенню окупованих територій.

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Так пояснив слова шефа спікер Кремля Дмитро Пєсков, передає Інтерфакс.

"Ви, напевно, звернули увагу у цілому на відповідь Путіна. Говорячи про те, що "Донбас ми не кинемо, незважаючи ні на що", потрібно звернути увагу на слова президента, що будь-які кроки мають свої наслідки і їх потрібно вміти прогнозувати заздалегідь", – почали виправдовуватися у Кремлі.

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Пєсков підкреслив, що мова йде про росіян і російськомовних українців, яких на Донбасі досить багато. При цьому він цинічно заявив, що нібито Україна позбавила людей на окупованих територіях соціального забезпечення.

"Що стосується слів "Донбас ми не кинемо"... Це люди, яким відмовлено у будь-яких державних послугах. Саме Росія організовує один за другим конвої гуманітарної допомоги, Росія продовжуватиме це робити, тому що, якщо не Росія, то більше нікому це буде зробити. Ось що мав на увазі президент Путін", – пояснив спікер Кремля.

Як ми повідомляли раніше, всупереч однозначним сигналам з України, у Кремлі з нез'ясовних причин продовжують вважати нашу країну частиною "русского мира".

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