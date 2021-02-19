Лише Путін може припинити війну на Донбасі – Данілов

Єдина людина, яка може закінчити війну на Донбасі, це президент РФ Володимир Путін.

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Про це в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера" заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Питання закінчення війни знаходиться в кабінеті однієї особи – Володимира Путіна. До того ж часу поки ця людина не ухвалить рішення закінчення війни на території України, яку ведуть вже 7 років, ніякі домовленності ні з ким не працюватимуть", – сказав Данілов.

Він зазначив, що РФ не винонують Мінських угод.

"Ми можемо проводити скільки завгодно засідань, але що в голові чоловіка присилати снайперські групи, щоб відпрацьовувати на наших хлопцях свої вміння, а після цього відправлятися в інші країни", - додав секретар РНБО.

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