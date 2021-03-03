Росія відмовилася від перемир'я? Кравчук відреагував на заяву бойовиків

Противник і так не дотримувався перемир'я, а тепер офіційно від нього відмовився

На сьогоднішньому засіданні Тристоронньої контактної групи глава української делегації Леонід Кравчук висловив протест у зв'язку з відмовою бойовиків від перемир'я на Донбасі.

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Про це йдеться в повідомленні ТКГ.

Напередодні т.зв. "народна міліція ДНР" оприлюднила рішення про "... отримання дозволів на ведення попереджувального вогню для придушення вогневих точок противника".

"Ми розцінюємо цю заяву як загрозу одностороннього виходу російської сторони з режиму припинення вогню і загрозу виконання Мінських домовленостей", – заявив Кравчук.

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Нагадаємо, раніше президент Євроради Шарль Мішель заявив, що санкції ЄС будуть продовжені, також він чітко назвав Росію стороною конфлікту на Донбасі.

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Також ми писали, що на Донбасі, попри оголошене перемир'я, бойовики продовжують стріляти. За минулу добу, 2 березня, вони один раз порушили домовленості Тристоронньої контактної групи.

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