Тупицького не пустили в КСУ на спецзасідання щодо його звільнення

Суддя продовжує вважати себе главою КСУ, незважаючи на укази Зеленського про його відсторонення

Відстороненого главу Конституційного Суду Олександра Тупицького не пустили у будівлю суду і він не зміг провести спеціальне засідання КСУ, яке сам і ініціював.

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Про це повідомляє ZN.UA.

На цьому засіданні повинно було відбутися таємне голосування суддів КСУ, якими вони вирішили б, зняти Тупицького з поста глави суду, чи ні.

"Всім суддям розіслано моє розпорядження про скликання засідання, воно опубліковано в пресі. Всі знають про це, ви зриваєте засідання", – сказав Тупицький, але охорона його все одно не пропустила у будівлю суду.

При тому суддя продовжує вважати себе главою КСУ, незважаючи на укази Зеленського про його відсторонення.

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"Ми вам будемо дякувати за те, що залишилися суддями, а я – головою суду", – сказав Тупицький, після чого сів в автомобіль і поїхав.

Як повідомляли новини "Сьогодні", на днях Тупицький видав новий наказ, яким оскаржив повноваження його заступника Сергія Головатого, що виконує обов'язки голови суду, а також дав доручення співробітникам КСУ.

Крім того, нещодавно Тупицький черговий раз не з'явився в суд. Він фігурує у кримінальному провадженні, де підозрюється у підкупі свідка і дачі неправдивих свідчень.

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