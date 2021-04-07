Тупицький знову не з'явився в суд: прокурор розповів про його "стару схему"

Суддя кожен раз показує правоохоронцям одні і ті ж довідки про хворобу матері

Відсторонений глава Конституційного Суду Олександр Тупицький вдруге не з'явився до Печерського суду Києвау зв'язку з нібито погіршенням здоров'я його матері. Засідання по обранню для нього запобіжного заходу перенесли на 15 квітня. Про це розповів журналістам прокурор Олексій Донськой.

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За словами прокурора, суддя надав документ, датований 2018 і 2019 роками щодо хвороби його матері.

"Він послався на те, що нібито у матері стався вночі невідкладний стан (погіршення здоров'я), у зв'язку з чим він поїхав за місцем проживання матері (Черкаси)", – сказав Донський.

Він зазначив, що аналогічні довідки 18-19 років Тупицький надавав і раніше в обгрунтування поважності причин неявки до суду.

"Кілька місяців тому це було, коли йому повинні були повідомити про підозру. І він нібито у зв'язку з погіршенням здоров'я матері не з'явився. Надалі він не раз посилався на те, що в цей день знаходився на робочому місці, у КСУ", – сказав прокурор і додав, що суддя не надав підтверджень, що були проблеми зі здоров'ям у його матері.

Він уточнив, що рішення про примусовий привід Тупицького в суд не приймалося, а засідання перенесли на 15 квітня.

Тупицькому мали обрати запобіжний захід у кримінальному провадженні, де він підозрюється у скоєнні кримінальних злочинів проти правосуддя, передбачених ч. 2 ст. 384, ст. 386 КК України (завідомо неправдиві свідчення, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від дачі свідчень).

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Як повідомляли новини "Сьогодны", на днях Тупицький дав новий наказ співробітникам КСУ, яким оскаржив повноваження його заступника Сергія Головатого, виконуючого обов'язки голови суду. А також дав доручення співробітникам КСУ.

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