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Тупицкого не пустили в КСУ на спецзаседание по его увольнению

12 апреля, 15:47

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Судья продолжает считать себя главой КСУ, несмотря на указы Зеленского о его отстранении

Отстраненного главу Конституционного суда Александра Тупицкого не пустили в здание суда и он не смог провести специальное заседание КСУ, которое сам и инициировал.

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Об этом сообщает ZN.UA.

На этом заседании должно было состояться тайное голосование судей КСУ, которыми они решили бы, снять Тупицкого с поста главы суда или нет.

"Всем судьям разослано мое распоряжение о созыве заседания, оно опубликовано в прессе. Все знают об этом, вы срываете заседание", – сказал Тупицкий, но охрана его все равно не пропустила в здание суда.

При том судья продолжает считать себя главой КСУ, несмотря на указы Зеленского о его отстранении.

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"Мы вас будем благодарить за то, что остались судьями, а я – председателем суда", – сказал Тупицкий, после чего сел в автомобиль и уехал.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях Тупицкий издал новый приказ, которым оспорил полномочия его заместителя Сергея Головатого, исполняющего обязанности председателя суда, а также дал поручения сотрудникам КСУ.

Кроме того, недавно Тупицкий очередной раз не явился в суд. Он фигурирует в уголовном производстве, где подозревается в подкупе свидетеля и даче ложных показаний.

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КСУ Конституционный суд тупицкий
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