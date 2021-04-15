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Тупицький знову не з'явився в суд – суддя "потрапив до лікарні"

15 квітня, 11:04

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Судячи з усього, глава КСУ використовує перевірену схему з лікарнями і ковдрами, хіба що поки не було втрати свідомості в суді

Відсторонений глава Конституційного Суду Олександр Тупицький знову не з'явився в Печерський суд Києвадля обрання запобіжного заходу. Засідання перенесли на нову дату.

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Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Адвокати судді повідомили суду, що їх клієнт не з'явився через нібито його госпіталізацію в лікарню на стаціонарне лікування.

У свою чергу прокурори кажуть, що не отримали від сторони захисту ніяких підтверджуючих документів про госпіталізацію Тупицького. У зв'язку з цим вони назвали причину неявки неповажною і попросили суд дозволити примусовий привід.

Суддя відмовив у цьому проханні, вказавши на спеціальний статус Тупицького. Засідання суду щодо обрання запобіжного заходу було перенесено на 29 квітня.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", Тупицький не з'явився і на минуле засідання, 7 квітня. Тоді він мотивував це тим, що йому терміново потрібно було виїхати до матері, у якої нібито були проблеми зі здоров'ям. Але і там було не все гладко.

Тупицькому мали обрати запобіжний захід у кримінальному провадженні, де його підозрюють у скоєнні кримінальних злочинів проти правосуддя, передбачених ч. 2 ст. 384, ст. 386 КК України (завідомо неправдиві свідчення, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від дачі свідчень).

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суд лікарні КСУ тупицкий
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