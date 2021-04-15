Тупицкий снова не явился в суд – судья "попал в больницу"

Судя по всему, глава КСУ использует проверенную схему с больницами и пледами, разве что пока не было потери сознания в суде

Отстраненный глава Конституционного суда Александр Тупицкий снова не явился в Печерский суд Киева для избрания меры пресечения. Заседание перенесли на новую дату.

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Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Адвокаты судьи сообщили суду, что их клиент не явился из-за якобы его госпитализации в больницу на стационарное лечение.

В свою очередь прокуроры говорят, что не получили от стороны защиты никаких подтверждающих документов о госпитализации Тупицкого. В связи с этим они назвали причину неявки неуважительной и попросили суд разрешить принудительный привод.

Судья отказал в этой просьбе, указав на специальный статус Тупицкого. Заседание суда по избранию меры пресечения было перенесено на 29 апреля.

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Как сообщали новости "Сегодня", Тупицкий не явился и на прошлое заседание, 7 апреля. Тогда он мотивировал это тем, что ему срочно нужно было уехать к матери, у которой якобы были проблемы со здоровьем. Но и там было не все гладко.

Тупицкому должны были избрать меру пресечения в уголовном производстве, где он подозревается в совершении преступлений против правосудия, предусмотренных ч. 2 ст. 384, ст. 386 УК Украины (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний).

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