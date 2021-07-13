Транзит газу і 1,5 мільйона вакцин – чим завершилися переговори Зеленського і Меркель

Про остаточні підсумки зустрічі канцлерки Німеччини і президента України говорити ще рано, стверджують експерти

Ангела Меркель та Володимир Зеленський. Фото: колаж "Сьогодні"

Вчора ввечері президент України Володимир Зеленський в Берліні зустрівся за вечерею з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. Потім відбулася спільна пресконференція. За словами лідерів двох країн, вони обговорили питання мирного врегулювання конфлікту на Донбасі. А також ситуацію, що склалася навколо "Північного потоку – 2". Сайт "Сьогодні" зібрав основні заяви Володимира Зеленського та Ангели Меркель і попросив експертів проаналізувати результати зустрічі.

Про що сказала Меркель

Німеччина наполягатиме в "нормандському форматі" на тому, щоб в Україні залишився транзит газу до 2024 року, незважаючи на запуск прямого газопроводу з Росії до Європи "Північний потік – 2".

Німеччина розглядає Україну як дружнього партнера і навіть з новим урядом підтримуватиме суверенітет і територіальну цілісність нашої країни.

У питанні мирного врегулювання конфлікту на Донбасі не вистачає прогресу. Тому в українське законодавство необхідно імплементувати формулу Штайнмаєра.

Німеччина обговорюватиме з США питання України.

Німеччина виділить Україні півтора мільйона доз вакцини від коронавірусу.

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Володимир Зеленський провів зустріч з Ангелою Меркель. Фото: twitter.com/ZelenskyyUa

Про що сказав Зеленський

У свою чергу президент України повідомив журналістам, що говорити про підсумки зустрічі з Ангелою Меркель ще рано. Питання, які хвилюють Україну, ще обговорюватимуться на майбутній зустрічі в "нормандському форматі" з Францією і Росією, а також під час зустрічі Меркель з Байденом.

"Я також порушуватиму ці питання і питання участі Америки в переговорному процесі на зустрічі з президентом США", – заявив президент.

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Підбиваючи підсумки, Володимир Зеленський додав, що поки тривають переговори, в Україні продовжують гинути люди.

"Ми разом повинні тиснути на Росію, щоб закінчити війну", – сказав він

А також підкреслив, що через "Північний потік – 2" Україна може залишитися без газу, в тому числі і її непідконтрольні території.

"Ми тільки почали дискутувати, але у нас мало часу, нам потрібна конкретика", – заявив президент.

Реклама Зеленський та Меркель обговорили низку важливих питань. Фото: twitter.com/ZelenskyyUa

Початок довгого шляху

Про те, що зустріч з канцлеркою Німеччини лише початок серії переговорів, сказав сайту "Сьогодні" і політолог, голова Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов.

"Зустріч в Берліні лише початок довгого шляху. Зараз можна підбивати лише проміжні підсумки. Незабаром Меркель поїде до президента США Байдена і обговорюватиме з ним українське питання. Найімовірніше, президент США підтримає Україну. І результати ми побачимо лише після зустрічі Зеленського з Байденом", – говорить Карасьов.

Питання безпеки

Карасьов також зазначає, що заява Ангели Меркель щодо гарантій економічної безпеки України в зв'язку з запуском "Північного потоку – 2" може розглядатися на зустрічі в "нормандському форматі". А цей факт дає нам підстави сподіватися, що "болюче питання" вирішиться для України позитивно.

"Це вже було 2019 року. Тоді на нормандській зустрічі і був підписаний договір про український транзит до 2024 року, – нагадує Карасьов. – Звичайно, ця ідея ще остаточно не прийнята. Але у неї є великі шанси на реалізацію".

Реклама Політолог Вадим Карасьов. Фото: facebook.com/vadim.karasev

Своєю чергою голова Інституту публічної політики та консалтингу Сергій Биков уточнює:

"Заява Меркель про те, що Україна залишиться транзитером російського газу до Європи до 2024 року, говорить про те, що "Північний потік – 2 "- це політичний, а не економічний проєкт".

За його словами, в такому підході зацікавлена і Німеччина, і Росія, оскільки загальні потужності Північних потоків і Турецького потоку не перекривають максимальну пропускну здатність української ГТС.

"Саме тому нам слід переводити переговори в площину безпеки нашої країни і обговорювати "Північний потік – 2" в рамках "Нормандської четвірки". Саме цього і домагається президент Зеленський", – вважає експерт.

Мінські переговори і США

Не схильні експерти розглядати як негативну і заява Ангели Меркель про те, що в українське законодавство необхідно впровадити так звану формулу Штайнмаєра.

"Звичайно, ця формула свого часу не принесла нічого доброго Грузії і не принесе нічого хорошого Україні. Однак Меркель не могла в усьому погодитися із Зеленським. Будучи лідером ключової європейської країни, вона повинна зберегти себе поле для маневру і зайняти досить нейтральну, але непорушну позицію, щоб заробити бали на геополітичній шахівниці", – вважає Биков.

Сергій Биков також підкреслює:

"У той же час Ангела Меркель не заперечує: "Мінські переговори" і "Нормандія" не досягли значних результатів. Тому лідери Німеччини і України погодили між собою ідею спільного врегулювання конфлікту на Донбасі – США. А такий підхід дуже вигідний для України. Якщо США нас підтримає, можна буде чекати реального прогресу".

Сергій Биков. Фото: facebook.com/bykov.inpolit

Перший крок

Зазначимо, що сьогоднішній зустрічі Ангели Меркель і Володимира Зеленського передувала величезна робота самого президента і МЗС України. Глава держави дав доручення міністру закордонних справ і всім послам іноземних країн при найменшій можливості акцентувати увагу на проблемах України і привертати увагу світової спільноти до нашої країни. Сам президент порушував питання України в інтерв'ю для західних ЗМІ, іноді навіть досить різко висловлювався про західних партнерів. Зеленський питав Європу, чи не втомилася вона ховатися від питання членства України, задавав питання президенту США "чому Україна ще не в НАТО?" і дивувався згоді США на будівництво "Північного потоку – 2".

Зеленський назвав трубопровід "справжньою зброєю" в руках Росії, додавши, що тільки США були здатні зупинити його будівництво.

"Я, безумовно, не очікував, що кулі до цієї зброї можуть бути надані такою великою країною, як США. На жаль, це рішення, безумовно, не спрямоване на підтримку України", – зазначив Зеленський.

Проте такі гучні заяви та активна робота української дипломатії досягли мети. Україна потрапила до міжнародного порядку денного і питання її майбутнього сьогодні перебувають на контролі у світових лідерів.

Тому можна говорити про те, що сьогодні Україна нарешті зробила перший крок на шляху вирішення найгостріших і найболючіших питань: припинення війни на Донбасі і забезпечення економічної безпеки.

Раніше сайт "Сьогодні" з'ясовував, хто формував тактику переговорів Зеленського з Меркель.

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