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Що буде з новим планом щодо Донбасу? У Росії є три варіанти

10 березня, 16:42

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Україна ж розраховує на примус Кремля до переговорів

Речник української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович розповів, які у Росії є варіанти щодо нового мирного плану щодо Донбасу, який ініціювали Франція і Німеччина.

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Про це він написав у Facebook.

Він зазначив, що поки Росія на відріз відмовляється домовлятися і має намір продовжувати тиснути на Україну, ось тільки цей тиск дається все важче після санкцій ЄС і США.

Як Москва сприйме новий план щодо Донбасу? Є три варіанти:

  1. Кремль приймає ініціативу Франції і Німеччини по реалізації мирного процесу.
  2. Не приймає і переходить до провокування активної фази конфлікту.
  3. Кремль зберігає войовничу риторику, лякає наступом, але залишається в рамках "нормандського" і "мінського" форматів, тривають переговори.

"Поки ми розцінюємо ситуацію за спрощеним варіантом нмоер три: нагнітання, інформаційний тиск, але збереження форматів і участь у переговорах", – підкреслив Арестович.

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Україна ж розраховує на примус Кремля до переговорів у взаємодії з нашими міжнародними партнерами, але одночасно готова до можливої ескалації на фронті.

Як повідомляли новини "Сьогодні", мова йде про документ, який був запропонований Берліном і Парижем і доопрацьований у Києві. Ось тільки у Кремлі і в МЗС РФ відхрестилися від цього плану.

Тим часом Арестович розповів, коли представлять цей мирний план.

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Росія Донбас план мирний план Олексій Арестович

Джерело: Сьогодні

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