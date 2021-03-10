Що буде з новим планом щодо Донбасу? У Росії є три варіанти

Речник української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович розповів, які у Росії є варіанти щодо нового мирного плану щодо Донбасу, який ініціювали Франція і Німеччина.
Про це він написав у Facebook.
Він зазначив, що поки Росія на відріз відмовляється домовлятися і має намір продовжувати тиснути на Україну, ось тільки цей тиск дається все важче після санкцій ЄС і США.
Як Москва сприйме новий план щодо Донбасу? Є три варіанти:
- Кремль приймає ініціативу Франції і Німеччини по реалізації мирного процесу.
- Не приймає і переходить до провокування активної фази конфлікту.
- Кремль зберігає войовничу риторику, лякає наступом, але залишається в рамках "нормандського" і "мінського" форматів, тривають переговори.
"Поки ми розцінюємо ситуацію за спрощеним варіантом нмоер три: нагнітання, інформаційний тиск, але збереження форматів і участь у переговорах", – підкреслив Арестович.
Україна ж розраховує на примус Кремля до переговорів у взаємодії з нашими міжнародними партнерами, але одночасно готова до можливої ескалації на фронті.
Як повідомляли новини "Сьогодні", мова йде про документ, який був запропонований Берліном і Парижем і доопрацьований у Києві. Ось тільки у Кремлі і в МЗС РФ відхрестилися від цього плану.
Тим часом Арестович розповів, коли представлять цей мирний план.
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