Вітренко подав у відставку – ЗМІ

Глава Міненерго вивіз особисті речі з міністерства нібито ще два тижні тому

Виконувач обов'язків міністра енергетики Юрій Вітренко написав заяву про звільнення.

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Про це з посиланням на свої джерела повідомляє Економічна правда.

За словами джерел, він вивіз особисті речі з міністерства ще два тижні тому.

Як запевняють знаючі особи з оточення Вітренка, про свою відставку він почав говорити ще близько двох тижнів тому.

Припускалося, що після поїздки Вітренка з президентом Володимиром Зеленським до Катару ситуація може змінитися, але в підсумку в.о. міністра написав заяву, пише видання.

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23 лютого Верховна Рада прийняла в другому читанні законопроєкт №4531 про державну службу та врахувала пропозиції президента, якими розширювалися повноваження виконувачів обов'язки міністра. Цей закон стосувався насамперед Вітренка.

Нагадаємо, 12 лютого в Офісі президента заявляли, що вважають Вітренка найкращим кандидатом на пост міністра енергетики.

28 січня Верховна Рада з другої спроби не змогла призначити Вітренка віце-прем'єром – міністром енергетики України.

А 17 грудня 2020 року Рада відмовилася призначити Вітренка віце-прем'єром, після чого Кабінет міністрів призначив його виконувачем обов'язків міністра енергетики.

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