Русский
$ 27,84
32,9
  1. Влада

Вітренко подав у відставку – ЗМІ

7 квітня, 19:48

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Глава Міненерго вивіз особисті речі з міністерства нібито ще два тижні тому

Виконувач обов'язків міністра енергетики Юрій Вітренко написав заяву про звільнення.

Реклама

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє Економічна правда.

За словами джерел, він вивіз особисті речі з міністерства ще два тижні тому.

Як запевняють знаючі особи з оточення Вітренка, про свою відставку він почав говорити ще близько двох тижнів тому.

Припускалося, що після поїздки Вітренка з президентом Володимиром Зеленським до Катару ситуація може змінитися, але в підсумку в.о. міністра написав заяву, пише видання.

В тренді
Скоро ми розірвемо взагалі все: в Кремлі відреагували на рішення Зеленського про санкції
Реклама

23 лютого Верховна Рада прийняла в другому читанні законопроєкт №4531 про державну службу та врахувала пропозиції президента, якими розширювалися повноваження виконувачів обов'язки міністра. Цей закон стосувався насамперед Вітренка.

Нагадаємо, 12 лютого в Офісі президента заявляли, що вважають Вітренка найкращим кандидатом на пост міністра енергетики.

28 січня Верховна Рада з другої спроби не змогла призначити Вітренка віце-прем'єром – міністром енергетики України.

А 17 грудня 2020 року Рада відмовилася призначити Вітренка віце-прем'єром, після чого Кабінет міністрів призначив його виконувачем обов'язків міністра енергетики.

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

відставка звільнення Юрій Вітренко Міненерго
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Ситуація загострюється. Україна скликає екстрене засідання щодо Донбасу
Ситуація загострюється. Україна скликає екстрене засідання щодо ДонбасуВлада
"Лайно привезли": Степанов пригадав слова Порошенка про вакцинуВлада
На Заході зрозуміли, що Росію пора привести до тями – Кулеба
На Заході зрозуміли, що Росію пора привести до тями – КулебаВлада
Нехай Росія їде туди зі своїми маріонетками: Гармаш про відмову України від Мінська
Нехай Росія їде туди зі своїми маріонетками: Гармаш про відмову України від МінськаВлада
США там робити нічого: у Лаврова виступили з різкою заявою щодо
США там робити нічого: у Лаврова виступили з різкою заявою щодо "нормандського формату"Росія
Шмигаль розповів, чи буде введено локдаун по всій Україні
Шмигаль розповів, чи буде введено локдаун по всій УкраїніВлада

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти