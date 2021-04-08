Так уходит или нет? Витренко ответил на слухи о своей отставке

Чиновник 7 апреля вернулся из Катара, а в Украине его уже полным ходом отправляют в отставку

И. о. министра энергетики Юрий Витренко не уходит в отставку и по возвращении из Катара продолжает выполнять свои обязанности, а слухи о своем уходе назвал манипуляцией.

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Об этом говорится в заявлении на странице ведомства в Facebook.

В Министерстве напомнили, что он ездил в Катар в составе украинской делегации под председательством президента Украины. Юрий Витренко с другими членами делегации остался 6 апреля в Дохе для проведения рабочих встреч по итогам визита президента, после чего 7-го вернулся в Киев.

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"Слухи о нареканиях со стороны правительства, Офиса президента, международных партнеров на работу Министерства энергетики под моим председательством носят манипулятивный характер… Сейчас я продолжаю исполнять обязанности министра энергетики и готовлюсь к поездке в составе официальной украинской делегации в рамках зарубежного визита президента Украины, который запланирован на ближайшие дни", – заявил Витренко.

Напомним, 23 февраля Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 4531 о государственной службе и учла предложения президента, которыми расширялись полномочия исполняющих обязанности министра. Этот закон касался в первую очередь Витренко.

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