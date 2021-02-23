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  1. Політика

Повноваження для в.о. міністра: Рада схвалила пропозиції Зеленського

23 лютого, 13:03

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Президент нещодавно ветував закон і попросив його змінити, щоб відомства без міністра могли нормально працювати

Верховна Рада на позачерговому засіданні повторно прийняла у другому читанні законопроєкт №4531 про державну службу та врахувала пропозиції президента. Тепер виконувачам обов'язків міністра розширили повноваження. Відповідний документ підтримали 267 народних депутатів.

Повноважень у в.о. міністра стало більше

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Із закону виключили норму, яка забороняла виконувати тимчасовим керівником відомства низку обов'язків міністра. Що раніше заборонялося, але тепер дозволено в.о. міністра, поки вакантна посада:

  • вносити пропозицію прем'єру про призначення заступників голови відомства;
  • вносити Кабміну подання про фінансове утримання міністерства;
  • ліквідовувати або реорганізовувати територіальні органи відомства;
  • затверджувати структуру апарату міністерства;
  • утворювати, ліквідовувати, реорганізовувати підприємства, установи, організації, що належать до сфери управління цього міністерства;
  • призначати на посаду та звільняти керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери цього міністерства.

Якщо посада міністра вакантна більше 60 днів, то виконувачу обов'язків можна ще й таке:

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  • визначати пріоритетні напрямки розвитку;
  • скасовувати повністю або частково акти територіальних органів міністерства;
  • порушувати питання про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності заступників міністра;
  • визначати обов'язки заступників і розділяти між ними повноваження;
  • ухвалювати рішення про розподіл бюджетних коштів, головним розпорядником яких є міністерство;
  • підписувати накази міністерства.

Призначення в.о. міністра

Також була вилучена із закону норма, яка забороняла покладати обов'язки міністра на особу, кандидатура якої на посаду голови відомства була відхилена Верховною Радою.

Як повідомляли новини "Сьогодні", 28 січня Верховна Рада вдруге провалила призначення Юрія Вітренка на посаду віцепрем'єр-міністра – міністра енергетики і він продовжує тимчасово виконувати обов'язки голови Міненерго. Сам Вітренко заявляв, що сильно обмежений у повноваженнях.

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Верховна Рада закони Володимир Зеленський

Джерело: Сьогодні

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