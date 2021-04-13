Суд виправдав двох суддів КСУ: чому їх не змогли покарати

Судді не задекларували майно, а потім відмінили покарання за невнесення даних в декларацію

Голосіївський районний суд міста Києва виправдав суддів Конституційного Суду Ігоря Сліденко і Ірину Завгороднюу справі про конфлікт інтересів при голосуванні на засіданні КСУ. При цьому з'ясувалося, що їх взагалі неможливо притягнути до адміністративної відповідальності.

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Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК).

Що порушили судді

Сліденко і Завгородній були виписані адмінпротоколи за те, що вони невчасно або взагалі не задекларували деяке майно, і це порушення було зареєстровано в суді для розгляду. Однак ще до судового розгляду, 27 жовтня 2020 року КСУ (за участі цих суддів) визнав неконституційними норми закону, які встановлювали адміністративну відповідальність за такі порушення. Судді КСУ, приймаючи рішення, діяли в умовах конфлікту інтересів, що є порушенням статті 172-7 КУпАП.

В результаті Голосіївський суд змушений був закрити ці провадження. Отже, судді уникли штрафу в 1700-3400 грн.

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Суд виправдав – суддів КСУ неможливо оштрафувати

Суддя зазначила, що притягнення суддів до відповідальності за прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів неможливо через те, що на розгляд Великої палати КСУ було подано заяви про самовідвід від них самих, а також від представника президента в КСУ. Хоча закон про КСУ прямо забороняє суддям брати участь в ухваленні рішень, щодо яких у них є конфлікт інтересів. Тобто навіть наявність такої заяви не може бути підставою для участі в голосуванні.

Також суддя зазначила, що не бачить можливим притягнення суддів до адміністративної відповідальності, оскільки КСУ є колегіальним органом, всі рішення якого приймаються більшістю голосів: "Відсутній прямий і безпосередній причинно-наслідковий зв'язок між голосуванням і прийняттям рішення". Але і це ще не все.

"Однією з гарантій незалежності судді ЗСУ є те, що суддя не може бути притягнутий до відповідальності за голосування у зв'язку з прийняттям судом рішень і надання висновків, за винятком вчинення злочину або дисциплінарного проступку", – йдеться в рішенні суду.

Тобто, на думку суду, суддів КСУ взагалі неможливо притягнути до адміністративної відповідальності у випадку голосування за рішення КСУ в умовах конфлікту інтересів.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше НАЗК виписало відстороненному голові КСУ Олександру Тупицькому два протоколичерез землю у Криму.

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