НАЗК виписало Тупицькому два протоколи через землю в Криму

Національне агентство з питань запобігання корупції продовжує складати протоколи на суддів Конституційного Суду. Цього разу голова НАЗК Олександр Новіков склав два протоколи на голову КСУ Олександра Тупицького через незадекларовану землю в окупованому Криму.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
Він нагадав, що ще 1 жовтня 2020 року НАЗК послав голові КСУ запит з проханням пояснити, чому він не вказав у декларації свою ділянку в Криму, яку він отримав за законодавством держави-окупанта. За це він мав отримати адмінпротокол.
А вже 27 жовтня Тупицький голосував за рішення, в якому визнавалося неконституційним право НАЗК складати адмінпротоколи.
"Олександр Тупицький вчинив дії в умовах реального конфлікту інтересів. Тепер, коли Верховна Рада відновила згадане право НАЗК, ми мусимо скласти два адмінпротоколи щодо Тупицького – щодо умисного незазначення ділянки в декларації та щодо конфлікту інтересів", – пояснив Новіков.
Як повідомляли новини "Сьогодні", 30 жовтня стало відомо, що Державне бюро розслідувань почало розслідувати можливе вчинення державної зради Олександром Тупицьким. Голові КСУ загрожує 15 років в'язниці.
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