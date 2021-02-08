НАЗК виписало Тупицькому два протоколи через землю в Криму

Глава агентства нагадав, як Тупицький врятувався від протоколу в жовтні 2020 року

Національне агентство з питань запобігання корупції продовжує складати протоколи на суддів Конституційного Суду. Цього разу голова НАЗК Олександр Новіков склав два протоколи на голову КСУ Олександра Тупицького через незадекларовану землю в окупованому Криму.

Реклама

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Він нагадав, що ще 1 жовтня 2020 року НАЗК послав голові КСУ запит з проханням пояснити, чому він не вказав у декларації свою ділянку в Криму, яку він отримав за законодавством держави-окупанта. За це він мав отримати адмінпротокол.

А вже 27 жовтня Тупицький голосував за рішення, в якому визнавалося неконституційним право НАЗК складати адмінпротоколи.

В тренді У Раді нова сутичка між депутатами (відео)

"Олександр Тупицький вчинив дії в умовах реального конфлікту інтересів. Тепер, коли Верховна Рада відновила згадане право НАЗК, ми мусимо скласти два адмінпротоколи щодо Тупицького – щодо умисного незазначення ділянки в декларації та щодо конфлікту інтересів", – пояснив Новіков.

Реклама

Як повідомляли новини "Сьогодні", 30 жовтня стало відомо, що Державне бюро розслідувань почало розслідувати можливе вчинення державної зради Олександром Тупицьким. Голові КСУ загрожує 15 років в'язниці.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама