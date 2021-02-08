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  1. Політика

НАЗК виписало Тупицькому два протоколи через землю в Криму

8 лютого, 17:59

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Глава агентства нагадав, як Тупицький врятувався від протоколу в жовтні 2020 року

Національне агентство з питань запобігання корупції продовжує складати протоколи на суддів Конституційного Суду. Цього разу голова НАЗК Олександр Новіков склав два протоколи на голову КСУ Олександра Тупицького через незадекларовану землю в окупованому Криму.

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Про це повідомляє пресслужба відомства.

Він нагадав, що ще 1 жовтня 2020 року НАЗК послав голові КСУ запит з проханням пояснити, чому він не вказав у декларації свою ділянку в Криму, яку він отримав за законодавством держави-окупанта. За це він мав отримати адмінпротокол.

А вже 27 жовтня Тупицький голосував за рішення, в якому визнавалося неконституційним право НАЗК складати адмінпротоколи.

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"Олександр Тупицький вчинив дії в умовах реального конфлікту інтересів. Тепер, коли Верховна Рада відновила згадане право НАЗК, ми мусимо скласти два адмінпротоколи щодо Тупицького – щодо умисного незазначення ділянки в декларації та щодо конфлікту інтересів", – пояснив Новіков.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", 30 жовтня стало відомо, що Державне бюро розслідувань почало розслідувати можливе вчинення державної зради Олександром Тупицьким. Голові КСУ загрожує 15 років в'язниці.

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Крим протокол КСУ Конституційний суд тупицкий НАЗК Олександр Новіков

Джерело: Сьогодні

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