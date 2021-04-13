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Суд оправдал двух судей КСУ: почему их не смогли наказать

13 апреля, 14:32

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Судьи не задекларировали имущество, а потом отменили наказание за невнесение данных в декларацию

Голосеевский районный суд города Киева оправдал судей Конституционного суда Игоря Слиденко и Ирину Завгороднюю по делу о конфликте интересов при голосовании на заседании КСУ. При этом выяснилось, что их вообще невозможно привлечь к административной ответственности.

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Об этом сообщает Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК).

Что нарушили судьи

Слиденко и Завгородней были выписаны админпротоколы за то, что они не вовремя или вообще не задекларировали некоторое имущество, и это нарушение было зарегистрировано в суде для рассмотрения. Однако еще до судебного разбирательства, 27 октября 2020 года, КСУ (при участии этих судей) признал неконституционными нормы закона, которые устанавливали административную ответственность за такие нарушения. Судьи КСУ, принимая решение, действовали в условиях конфликта интересов, что является нарушением статьи 172-7 КУоАП.

В результате Голосеевскому суду пришлось закрыть эти производства. Таким образом, судьи избежали штрафа в 1700–3400 грн.

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Судья отметила, что привлечение судей к ответственности за принятие решений в условиях реального конфликта интересов невозможно из-за того, что на рассмотрение Большой палаты КСУ было подано заявления о самоотводе от них самих, а также от представителя президента в КСУ. Хотя закон о КСУ прямо запрещает судьям участвовать в принятии решений, по которым у них имеется конфликт интересов. То есть даже наличие такого заявления не может быть основанием для участия в голосовании.

Также судья отметила, что не видит возможным привлечения судей к административной ответственности, поскольку КСУ является коллегиальным органом, все решения которого принимаются большинством голосов: "Отсутствует прямая и непосредственная причинно-следственная связь между голосованием и принятием решения". Но и это еще не все.

"Одной из гарантий независимости судьи ВСУ является то, что судья не может быть привлечен к ответственности за голосование в связи с принятием судом решений и предоставления выводов, за исключением совершения преступления или дисциплинарного проступка", – говорится в решении суда.

То есть, по мнению суда, судей КСУ вообще невозможно привлечь к административной ответственности в случае голосования за решение КСУ в условиях конфликта интересов.

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суд КСУ Конституционный суд судьи

Источник: Сегодня

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