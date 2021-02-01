НАЗК склало протоколи на трьох суддів КСУ через скандальне рішення

Суддя Завгородня отримала два протоколи і може бути покарана через позашляховик чоловіка

Національне агентство з питань запобігання корупції склало протоколи про адміністративне правопорушення на суддів Конституційного Суду Володимира Мойсика, Ігоря Сліденко і Ірину Завгородню. Про це заявив глава НАЗК Олександр Новіков, передає пресслужба відомства.

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Він нагадав, що всі троє суддів при розгляді питання про скасування частини антикорупційного законодавства(в жовтні 2020 року) діяли в умовах конфлікту інтересів, що містить ознаки адміністративного правопорушення.

Мойсику і Сліденко вручили протоколи за те, що вони невчасно подали повідомлення про суттєві зміни в майновому стані. Голосіївський райсуд Києва ще до 27 жовтня розподілив їх справи. Але 27-го КСУ (за участю цих суддів) визнав неконституційними норми закону, які встановлювали адміністративну відповідальність за такі порушення, пов'язані з корупцією. В результаті суд змушений був закрити ці провадження.

Таким чином судді уникли штрафу в 1700-3400 грн. Отже, при прийнятті рішення судді КСУ діяли в умовах конфлікту інтересів, що є порушенням статті 172-7 КУпАП.

Ознаки конфлікту інтересів помітили і в діях Завгородньої. До прийняття КСУ згаданого рішення НАЗК виявило в деклараціях судді незадекларований автомобіль Land Rover, який належить її чоловікові. У свою чергу Національне антикорупційне бюро було змушене закрити цю справу через скасування кримінальної статті.

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Через закриття відповідного провадження НАЗК склало другий адміністративний протокол стосовно Завгородньої за порушення фінансового контролю.

Як повідомляли новини "Сьогодні" 15 грудня Верховна Рада відновила повноцінну роботу НАЗК, а також врегулювала особливості перевірки декларацій суддів.

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