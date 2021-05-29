Сварка з Мінськом, збільшення армії і земельна реформа – політичні підсумки тижня

Україна і Білорусь посварилися через справу Протасевича, Зеленський пропонує збільшити чисельність ЗСУ і підписав важливий земельний закон

Минулий тиждень був насичений подіями, які будуть впливати на нашу країну надалі – сайт "Сьогодні" зібрав головні політичні події тижня, що минає.

Справа Протасевича посварила Україну та Білорусь

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З 26 травня Україна зупинила авіасполучення з Білоруссю. Перестали здійснюватися прямі рейси між країнами, а білоруським літакам заборонили посадку в українських аеропортах. З 29 травня Україна закрила свій повітряний простір для білоруських літаків.

Такі рішення були прийняті після примусової посадки в аеропорту Мінська пасажирського літака і затримання журналіста Романа Протасевича, який перебував на борту. Літак летів з Афін до Вільнюса і не планував посадку в столиці Білорусі.

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У відповідь на це Білорусь обмежила імпорт українських товарів.

Тим часом заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін в ефірі телеканалу "Україна 24", повідомив, що Київ готує санкції проти чиновників режиму невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

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Два президентських закони для оборони

/ Фото: Офіційний сайт президента України

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради два законопроєкти – про основи національного опору і збільшення чисельності Збройних сил. Обидва покликані посилити обороноздатність країни.

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Закон про національний опір регулює питання розвитку територіальної оборони, організації опору на окупованій території під час відсічі агресії і відповідної підготовки громадян.

Документ передбачає створення Сил територіальної оборони у складі ЗСУ як окремого роду військ.

Другий законопроєкт на тлі створення Сил територіальної оборони пропонує збільшити чисельність ЗСУ на 15 тисяч осіб (до 261 тис.), зокрема військовослужбовців – на 11 тисяч (до 215 тис.).

Земельна реформа на фініші

Президент підписав важливий закон

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Президент Володимир Зеленський підписав закон №2194 про передачу землі на місця. За його словами, цей документ, який називають земельною Конституцією, в корені міняє землевпорядкування в Україні.

Згідно з документом, землі державної власності за межами населених пунктів (крім земель, які потрібні державі для виконання її функцій) передаються в комунальну власність сільських, селищних, міських рад. Купувати і продавати землю можуть тільки українці.

Цей закон був необхідний для завершення земельної реформи. Для остаточного завершення реформи парламенту залишилося розглянути в другому читанні законопроєкт про організацію земельних торгів в електронній формі (№ 2195).

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Український слід у американських виборах

Федеральна прокуратура США ініціювала розслідування стосовно кількох українських чиновників, яких підозрюють у спробі втручання в президентські вибори 2020 року.

Як повідомляє The New York Times, українці поширювали фейкові заяви про на той момент кандидата від демократів Джо Байдена, намагаючись схилити чашу терезів на користь експрезидента-республіканця Дональда Трампа.

Зазначається, що дане розслідування йде окремо від слідства стосовно ексадвоката Трампа Рудольфа Джуліані, якого підозрюють у тиску на українську владу перед виборами. Водночас обидві справи певною мірою перетинаються.

Від Вірастюка знову вислизнула перемога на окрузі №87

Василь Вірастюк. Фото: instagram.com/vasylvirastyuk

Верховний суд України вже вдруге скасував протокол Центральної виборчої комісії, яким визнавалася перемога Василя Вірастюка на довиборах до Верховної Ради в 87-му окрузі (Івано-Франківська область).

1 травня Велика палата Верховного суду вже визнала протиправним та скасувала протокол ЦВК, яким Василь Вірастюк визнаний переможцем в окрузі №87. Таке рішення було мотивоване серед іншого тим, що при встановленні результатів голосування в окрузі №87 ЦВК не була забезпечена перевірка всіх порушень, які були допущені і на які посилалися учасники виборчого процесу.

Проте 19 травня ЦВК знову визнала Вірастюка переможцем в 87-му окрузі. Однак це рішення також скасували.

На даний момент ЦВК може подати апеляцію.

Згідно з оприлюдненими результатами, Василь Вірастюк випередив свого найближчого конкурента, кандидата від партії "За майбутнє" Олександра Шевченка, всього на 749 голосів.

Всі подробиці в спецтемі Затримання Романа Протасевича в Мінську