Сварка з Мінськом, збільшення армії і земельна реформа – політичні підсумки тижня

Минулий тиждень був насичений подіями, які будуть впливати на нашу країну надалі – сайт "Сьогодні" зібрав головні політичні події тижня, що минає.
Справа Протасевича посварила Україну та Білорусь
З 26 травня Україна зупинила авіасполучення з Білоруссю. Перестали здійснюватися прямі рейси між країнами, а білоруським літакам заборонили посадку в українських аеропортах. З 29 травня Україна закрила свій повітряний простір для білоруських літаків.
Такі рішення були прийняті після примусової посадки в аеропорту Мінська пасажирського літака і затримання журналіста Романа Протасевича, який перебував на борту. Літак летів з Афін до Вільнюса і не планував посадку в столиці Білорусі.
У відповідь на це Білорусь обмежила імпорт українських товарів.
Тим часом заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін в ефірі телеканалу "Україна 24", повідомив, що Київ готує санкції проти чиновників режиму невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
Два президентських закони для оборони
/ Фото: Офіційний сайт президента України
Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради два законопроєкти – про основи національного опору і збільшення чисельності Збройних сил. Обидва покликані посилити обороноздатність країни.
Закон про національний опір регулює питання розвитку територіальної оборони, організації опору на окупованій території під час відсічі агресії і відповідної підготовки громадян.
Документ передбачає створення Сил територіальної оборони у складі ЗСУ як окремого роду військ.
Другий законопроєкт на тлі створення Сил територіальної оборони пропонує збільшити чисельність ЗСУ на 15 тисяч осіб (до 261 тис.), зокрема військовослужбовців – на 11 тисяч (до 215 тис.).
Земельна реформа на фініші
Президент підписав важливий закон
Президент Володимир Зеленський підписав закон №2194 про передачу землі на місця. За його словами, цей документ, який називають земельною Конституцією, в корені міняє землевпорядкування в Україні.
Згідно з документом, землі державної власності за межами населених пунктів (крім земель, які потрібні державі для виконання її функцій) передаються в комунальну власність сільських, селищних, міських рад. Купувати і продавати землю можуть тільки українці.
Цей закон був необхідний для завершення земельної реформи. Для остаточного завершення реформи парламенту залишилося розглянути в другому читанні законопроєкт про організацію земельних торгів в електронній формі (№ 2195).
Український слід у американських виборах
Федеральна прокуратура США ініціювала розслідування стосовно кількох українських чиновників, яких підозрюють у спробі втручання в президентські вибори 2020 року.
Як повідомляє The New York Times, українці поширювали фейкові заяви про на той момент кандидата від демократів Джо Байдена, намагаючись схилити чашу терезів на користь експрезидента-республіканця Дональда Трампа.
Зазначається, що дане розслідування йде окремо від слідства стосовно ексадвоката Трампа Рудольфа Джуліані, якого підозрюють у тиску на українську владу перед виборами. Водночас обидві справи певною мірою перетинаються.
Від Вірастюка знову вислизнула перемога на окрузі №87
Василь Вірастюк. Фото: instagram.com/vasylvirastyuk
Верховний суд України вже вдруге скасував протокол Центральної виборчої комісії, яким визнавалася перемога Василя Вірастюка на довиборах до Верховної Ради в 87-му окрузі (Івано-Франківська область).
1 травня Велика палата Верховного суду вже визнала протиправним та скасувала протокол ЦВК, яким Василь Вірастюк визнаний переможцем в окрузі №87. Таке рішення було мотивоване серед іншого тим, що при встановленні результатів голосування в окрузі №87 ЦВК не була забезпечена перевірка всіх порушень, які були допущені і на які посилалися учасники виборчого процесу.
Проте 19 травня ЦВК знову визнала Вірастюка переможцем в 87-му окрузі. Однак це рішення також скасували.
На даний момент ЦВК може подати апеляцію.
Згідно з оприлюдненими результатами, Василь Вірастюк випередив свого найближчого конкурента, кандидата від партії "За майбутнє" Олександра Шевченка, всього на 749 голосів.
Всі подробиці в спецтемі Затримання Романа Протасевича в Мінську