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США запідозрили Україну у втручанні в вибори: ЗМІ дізналися про таємне розслідування

28 травня, 10:44

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Розслідування триває вже декілька місяців – його почали ще за Трампа, а одним з його фігурантів є народний депутат Андрій Деркач

Фото: REUTERS/Edgard Garrido

Фото: REUTERS/Edgard Garrido

Федеральна прокуратура США ініціювала розслідування щодо декількох українських чиновників, яких підозрюють у спробі втручання в президентські вибори 2020 року.

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Про це повідомляє The New York Times.

Поінформовані джерела стверджують, що українці поширювали фейкові заяви про на той момент кандидата від демократів Джо Байдена, намагаючись схилити чашу терезів на користь експрезидента-республіканця Дональда Трампа.

Прокуратура Брукліна почала кримінальне розслідування в останні місяці правління Трампа, але раніше ЗМІ про це відомо не було.

Зазначається, що це розслідування триває окремо від слідства щодо ексадвоката Трампа Рудольфа Джуліані, якого підозрюють у тиску на українську владу перед виборами. При цьому обидві справи деякою міріою перетинаються.

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Зокрема, один з епізодів розслідування – поїздка Джуліані до Європи в грудні 2019 року, коли він зустрівся з громадянами України. Один з них, нардеп Андрій Деркач, також фігурує в розслідуванні.

Імена інших фігурантів невідомі. І поки що невідомо, чи пред'являть бруклінські прокурори звинувачення комусь із них.

Нагадаємо, в жовтні США оголосили Деркача російським агентом і ввели щодо нього санкції за втручання в американські вибори.

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