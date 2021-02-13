США можуть зіграти ключову роль у припиненні військового конфлікту на Донбасі – Єрмак

В ОП заявили, що США можуть допомогти повернути українські території

Сполучені Штати можуть і повинні зіграти одну з ключових ролей у припиненні військового конфлікту на Донбасі.

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Про це керівник Офісу президента України Андрій Єрмак розповів в ексклюзивному інтерв'ю Тиграну Мартиросяну на каналі "Україна".

"Сьогодні є "нормандський формат", в якому є чотири сторони. Приєднання нового учасника до цього формату – це рішення цих чотирьох учасників. Але я абсолютно впевнений, що США, як стратегічний партнер України повинні і можуть зіграти одну з ключових ролей у припиненні військового конфлікту і у врегулюванні питання з поверненням українських територій", – сказав Єрмак.

Також в інтерв'ю Тиграну Мартиросяну Андрій Єрмак розповів, що Зеленський – перший президент України, який проїхав практично більшу половину всієї лінії зіткнення і побував на всіх передових точках.

Нагадаємо, 11 лютого президент Володимир Зеленський прибув на Донбас. Разом з ним приїхали посли "Великої сімки".

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