США можуть зіграти ключову роль у припиненні військового конфлікту на Донбасі – Єрмак

Сполучені Штати можуть і повинні зіграти одну з ключових ролей у припиненні військового конфлікту на Донбасі.
Про це керівник Офісу президента України Андрій Єрмак розповів в ексклюзивному інтерв'ю Тиграну Мартиросяну на каналі "Україна".
"Сьогодні є "нормандський формат", в якому є чотири сторони. Приєднання нового учасника до цього формату – це рішення цих чотирьох учасників. Але я абсолютно впевнений, що США, як стратегічний партнер України повинні і можуть зіграти одну з ключових ролей у припиненні військового конфлікту і у врегулюванні питання з поверненням українських територій", – сказав Єрмак.
Також в інтерв'ю Тиграну Мартиросяну Андрій Єрмак розповів, що Зеленський – перший президент України, який проїхав практично більшу половину всієї лінії зіткнення і побував на всіх передових точках.
Нагадаємо, 11 лютого президент Володимир Зеленський прибув на Донбас. Разом з ним приїхали посли "Великої сімки".
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