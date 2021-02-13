Зеленський проїхав більше половини лінії зіткнення на Донбасі – Єрмак

Президент побував на всіх передових точках

Володимир Зеленський – перший президент України, який проїхав практично більшу половину всієї лінії зіткнення і побував на всіх передових точках.

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Про це розповів керівник Офісу президента України Андрій Єрмак в ексклюзивному інтерв'ю Тіграну Мартиросяну на каналі "Україна".

"Було важливо побачити стан і настрій бійців. Вони великі молодці. Професійно і гідно несуть свою службу. Їм було важливо побачити президента", – сказав Єрмак.

Він зазначив, що стосовно того, з чим пов'язано загострення на Донбасі, можна будувати тільки гіпотези і припущення.

Також Єрмак заявив, що поїздка Володимира Зеленського на Донбас пов'язана із загостренням ситуації і провокаціями на фронті, які почастішали.

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Нагадаємо, 11 лютого президент Володимир Зеленський прибув на Донбас. Разом з ним приїхали посли "Великої сімки". Там глава держави ознайомився з ситуацією на передовій і поспілкувався з військовослужбовцями, які несуть службу в зоні проведення Операції об'єднаних сил.

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