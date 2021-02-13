Русский
$ 27,84
33,81
  1. Політика

Зеленський проїхав більше половини лінії зіткнення на Донбасі – Єрмак

13 лютого, 00:31

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Президент побував на всіх передових точках

Володимир Зеленський – перший президент України, який проїхав практично більшу половину всієї лінії зіткнення і побував на всіх передових точках.

Реклама

Про це розповів керівник Офісу президента України Андрій Єрмак в ексклюзивному інтерв'ю Тіграну Мартиросяну на каналі "Україна".

"Було важливо побачити стан і настрій бійців. Вони великі молодці. Професійно і гідно несуть свою службу. Їм було важливо побачити президента", – сказав Єрмак.

Він зазначив, що стосовно того, з чим пов'язано загострення на Донбасі, можна будувати тільки гіпотези і припущення.

В тренді
"Вікно можливостей": як Україна може використати провал візиту Борреля до Москви

Також Єрмак заявив, що поїздка Володимира Зеленського на Донбас пов'язана із загостренням ситуації і провокаціями на фронті, які почастішали.

Реклама

Нагадаємо, 11 лютого президент Володимир Зеленський прибув на Донбас. Разом з ним приїхали посли "Великої сімки". Там глава держави ознайомився з ситуацією на передовій і поспілкувався з військовослужбовцями, які несуть службу в зоні проведення Операції об'єднаних сил.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Донбас Андрей Ермак Офіс президента Тигран Мартиросян
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Чи готова Україна до вакцинації:
Чи готова Україна до вакцинації: "Свобода слова Савіка Шустера" (онлайн трансляція)Влада
Вперше в історії України
Вперше в історії України "накнопкодавив" на кримінальну справу: нардепу повідомили про підозруВлада
Зеленський приїхав до морпіхів: яскраві фото та відео з передової
Зеленський приїхав до морпіхів: яскраві фото та відео з передовоїВлада
Резніков пояснив, навіщо Зеленський привіз на Донбас послів G7
Резніков пояснив, навіщо Зеленський привіз на Донбас послів G7Влада
Зеленський з послами G7 прибув на Донбас (фото)
Зеленський з послами G7 прибув на Донбас (фото)Влада
Зеленський збирає РНБО: частина засідання буде закритою
Зеленський збирає РНБО: частина засідання буде закритоюВлада

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти