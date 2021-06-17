РНБО збереться на засідання: про що говоритимуть

/ Фото: president.gov.ua
Рада національної безпеки і оборони України збереться на засідання в п'ятницю, 18 червня 2021, о 17:00.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
Також в РНБО опублікували попередній порядок денний засідання:
- про розгляд Стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу України;
- таємно;
- про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій);
- доповідь Голови Державної служби геології та надр України про стан виконання рішення РНБО України від 19 березня 2021 "Про стан справ у сфері надрокористування";
- різне.
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По завершенні засідання запланований брифінг секретаря РНБО України Олексія Данилова.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський доручив Кабміну внести корективи в систему боротьби з тероризмом.