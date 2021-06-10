Арахамія назвав дату нового засідання РНБО

Судячи з усього завтра кіна не буде, хоча Зеленський привчив українців до цікавих засідань по п'ятницях

Наступне засідання Ради національної безпеки і оборони під головуванням президента України може пройти 18 червня. Про це на пресконференції заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

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Він зазначив, що засідання РНБО по п'ятницях стали вже традицією.

"Завжди по п'ятницях. Я думаю, це вже традиція. Але в цю п'ятницю, здається, не буде (засідання. – Ред.). На наступну готується", – сказав Арахамія.

Нагадаємо, попереднє засідання пройшло 4 червня, на якому розглянули вісім питань. Так, наприклад, чиновники заслухали інформацію, як виконали минуле рішення. Як заявив секретар РНБО Олексій Данілов, всі підсанкційні "злодії у законі" залишили Україну, а з 111 кримінальних авторитетів сьогодні на території країни залишилися тільки 42 – зараз триває процедура їх видворення.

Після цього президент Володимир Зеленський записав відеозвернення, в якому розповів детальніше про "злодіїв у законі", виселення ексчиновників з Конча-Заспи і закон про олігархів.