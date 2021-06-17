Українська
$ 27,03
32,77
  1. Новости политики

СНБО соберется на заседание: о чем будут говорить

17 июня 2021 21:05

Денис Беспалов Денис Беспалов

Совет национальной безопасности и обороны Украины опубликовал повестку дня предстоящего заседания

/ Фото: president.gov.ua

Совет национальной безопасности и обороны Украины соберется на заседание в пятницу, 18 июня 2021, в 17:00.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Также в СНБО опубликовали предварительную повестку дня заседания:

  • о рассмотрении Стратегии развития оборонно-промышленного комплекса Украины;
  • тайно;
  • о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций);
  • доклад Председателя Государственной службы геологии и недр Украины о состоянии выполнения решения СНБО Украины от 19 марта 2021 "О состоянии дел в сфере недропользования";
  • разное.

Читайте также: Экс-замсекретаря СНБО генерала Кривоноса уволили из рядов ВСУ. Что произошло

Не пропусти!
Бельгия одержала волевую победу над Данией и досрочно вышла в 1/8 финала Евро
Де Брюйне обеспечил Бельгии победу

По завершении заседания запланирован брифинг секретаря СНБО Украины Алексея Данилова.

Реклама

Напомним, президент Владимир Зеленский поручил Кабмину внести коррективы в систему борьбы с терроризмом.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

"Есть только одно опасение": Зеленский о встрече Байдена и ПутинаВласть
Рада может провести срочное заседание: в
Рада может провести срочное заседание: в "Слуге народа" назвали единственный вопросВласть
Зеленский назначил нового детского омбудсмена вместо Кулебы
Зеленский назначил нового детского омбудсмена вместо КулебыВласть
"Украина вступит в НАТО, но потеряет Донбасс и Крым?" – в чем заключается план БайденаВласть
Зеленский упрекнул Путина: Никогда не слышал, чтобы президент РФ говорил по-украински
Зеленский упрекнул Путина: Никогда не слышал, чтобы президент РФ говорил по-украинскиВласть
Путин и Байден встретились в Женеве – первые кадры
Путин и Байден встретились в Женеве – первые кадрыВласть

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять