Зеленський доручив Кабміну внести корективи в боротьбу з тероризмом

Президент ввів у дію рішення РНБО, яка раніше затвердила результати огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом

/ Фото: СНБО

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 червня 2021 року "Про звіт щодо результатів проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом".

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Про це свідчить документ, опублікований на сайті Офісу президента.

"Кабінету міністрів України, Службі безпеки України забезпечити урахування результатів проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом під час реалізації Концепції боротьби з тероризмом в Україні, затвердженої указом президента від 5 березня 2019 року № 53", – йдеться в указі.

Контроль за виконанням рішення президент поклав на секретаря РНБО Олексія Данилова.

Зазначимо, під час засідання РНБО 4 червня, крім боротьби з тероризмом, розглянули також вдосконалення нацбезпеки і оборони, розвиток авіабудівної галузі, стан води в Україні і відправку миротворців до Конго.

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Нагадаємо, наступне засідання Ради національної безпеки і оборони під головуванням президента України анонсоване на 18 червня.