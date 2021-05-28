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РНБО розглядала загрози з боку Білорусі у таємній доповіді – Кулеба

28 травня, 02:29

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

На засіданні в квітні обговорювали, що робити, щоб бути готовими, якщо виникне загроза з боку Білорусі

/ Фото: Getty Images

Рада національної безпеки і оборони розглядала можливі загрози з боку Білорусі під час засідань з ескалації Росії на сході України в березні-квітні.

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Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі "1+1".

Зі слів голови МЗС, тоді на засіданні була таємна доповідь щодо Білорусі, зміст якої він не має права розголошувати.

"Коли Росія різко наростила свою присутність уздовж нашого кордону і на окупованих територіях, у нас було засідання РНБО, де ми аналізували, що робить Росія. Але при цьому була окрема закрита, таємна доповідь, зміст якої я не можу розголошувати, але вона була присвячена саме можливим загрозам з боку Білорусі", – зазначив Кулеба.

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Він уточнив, що на засіданні РНБО тоді обговорювалося, що потрібно робити, щоб бути готовими, якщо загроза з боку Білорусі таки виникне.

Нагадаємо, незважаючи на примусову посадку літака Ryanair, затримання опозиціонера Романа Протасевича і зупинку авіасполучення з Білоруссю, Україна поки не збирається відкликати з Мінська свого посла Ігоря Кизима.

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