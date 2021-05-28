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СНБО рассматривал угрозы со стороны Беларуси в тайном докладе – Кулеба

28 мая, 02:29

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

На заседании в апреле обсуждали, что делать, чтобы быть готовыми, если возникнет угроза со стороны Беларуси

/ Фото: Getty Images

Совет национальной безопасности и обороны рассматривал возможные угрозы со стороны Беларуси во время заседаний по эскалации России на востоке Украины в марте-апреле.

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Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире "1+1".

По словам главы МИД, тогда на заседании был тайный доклад по Беларуси, содержание которого он не имеет права разглашать.

"Когда Россия резко нарастила свое присутствие вдоль нашей границы и на оккупированных территориях, у нас было заседание СНБО, где мы анализировали, что делает Россия. Но при этом был отдельный закрытый, тайный доклад, содержание которого я не могу разглашать, но он был посвящен именно возможным угрозам со стороны Беларуси", – отметил Кулеба.

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Он уточнил, что на заседании СНБО тогда обсуждалось, что нужно делать, чтобы быть готовыми, если угроза со стороны Беларуси таки возникнет.

Напомним, несмотря на принудительную посадку самолета Ryanair, задержание оппозиционера Романа Протасевича и остановку авиасообщения с Беларусью, Украина пока не собирается отзывать из Минска своего посла Игоря Кызыма.

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